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الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة

الكويت - الوكالات

قررت الكويت منع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة؛ منها دولتان آسيوتان فقط، و25 دولة أفريقية.

ووفق القائمة الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، فإن المنع الجديد شمل، إضافة الى العمالة المنزلية القادمة من ساحل العاج ومدغشقر، كلاً من: جيبوتي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وأوغندا ونيجيريا وتوغو، والإناث من السنغال ومالاوي وتشاد وسيراليون والنيجر وتنزانيا وغامبيا وغانا وزيمبابوي ومدغشقر والكاميرون والكونغو الديمقراطية، وبوروندي.

أما عن الدول الآسيوية فقد شمل المنع فقط اندونيسيا وبوتان، وذلك بناء على خطابات من وزارة الخارجية، مبينة أن قائمة المنع الجديدة كانت صادرة في يوليو الماضي وألغت كل القوائم التي سبقتها، في حين أزيلت من قائمة المنع دولتان، وهما اريتريا وليبيريا، في ظل استقبال معاملات من 8 دول، وهي: جنوب افريقيا وبنين، والذكور من السنغال والفلبين وسيلان والهند وفيتنام، ونيبال.

 

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