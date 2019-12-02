أزمة تهدد الإنسانية .. والأمم المتحدة تحذر

حذرت الأمم المتحدة من خطر بات يهدد الإنسانية، مؤكدة أن ما وصفته بـ"نقطة اللاعودة" باتت ماثلة أمام العالم

جاء ذلك في سياق كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، حذر فيها من التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد الإنسانية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وصرح غوتيريش في مؤتمر صحفي عشية قمة "كوب 25" للمناخ التي ستعقد في مدريد حتى الـ13 من الشهر الحالي: "يخوض البشر حربا ضد كوكب الأرض منذ عقود كثيرة، والآن بدأ الكوكب يقاتل البشر".

وانتقد غوتيريش الجهود التي وصفها بـ"غير الكافية بتاتا" التي تبذلها الدول الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضاف: "نواجه أزمة مناخ عالمية، ولم تعد نقطة اللاعودة بعيدة، بل باتت أمامنا، وتتجه بسرعة نحونا".

وتطرّق غوتيريش إلى تقرير نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء، أكد أن السنوات الخمس الماضية كانت الأعلى حرارة في تاريخ العالم، كما أن عام 2019 من المرجح أن يسجل ثاني أعلى درجة حرارة.

وأضاف أن "الكوارث المتعلقة بالمناخ أصبحت أكثر تكرارا وعنفاً وقتلا وتدميرا"، وتابع أن صحة البشر وأمنهم الغذائي أصبحا معرضين للخطر، مشيراً إلى أن تلوث الهواء المرتبط بالتغير المناخي يتسبب بوفاة سبعة ملايين شخص كل عام.

يذكر أن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأسبوع الماضي، خلص إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة كبيرة تبلغ 7. 6 في المائة سنويا، على مدار العقد المقبل للبقاء ضمن هذا الحد. لكن غوتيريش أكد أن هدف 1.5 درجة مئوية ممكن التحقيق. وقال إن الشيء الوحيد المفقود لتحقيق ذلك هو الإرادة السياسية.