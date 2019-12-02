الإثنين, 02 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

أزمة تهدد الإنسانية .. والأمم المتحدة تحذر

الإثنين 02 ديسمبر 2019 02:42 م بتوقيت مسقط

أزمة تهدد الإنسانية .. والأمم المتحدة تحذر

 

حذرت الأمم المتحدة من خطر بات يهدد الإنسانية، مؤكدة أن ما وصفته بـ"نقطة اللاعودة" باتت ماثلة أمام العالم

جاء ذلك في سياق كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، حذر فيها من التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري الذي يهدد الإنسانية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وصرح غوتيريش في مؤتمر صحفي عشية قمة "كوب 25" للمناخ التي ستعقد في مدريد حتى الـ13 من الشهر الحالي: "يخوض البشر حربا ضد كوكب الأرض منذ عقود كثيرة، والآن بدأ الكوكب يقاتل البشر".

وانتقد غوتيريش الجهود التي وصفها بـ"غير الكافية بتاتا" التي تبذلها الدول الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضاف: "نواجه أزمة مناخ عالمية، ولم تعد نقطة اللاعودة بعيدة، بل باتت أمامنا، وتتجه بسرعة نحونا".

وتطرّق غوتيريش إلى تقرير نشرته الأمم المتحدة، الثلاثاء، أكد أن السنوات الخمس الماضية كانت الأعلى حرارة في تاريخ العالم، كما أن عام 2019 من المرجح أن يسجل ثاني أعلى درجة حرارة.

وأضاف أن "الكوارث المتعلقة بالمناخ أصبحت أكثر تكرارا وعنفاً وقتلا وتدميرا"، وتابع أن صحة البشر وأمنهم الغذائي أصبحا معرضين للخطر، مشيراً إلى أن تلوث الهواء المرتبط بالتغير المناخي يتسبب بوفاة سبعة ملايين شخص كل عام.

يذكر أن تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأسبوع الماضي، خلص إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة كبيرة تبلغ 7. 6 في المائة سنويا، على مدار العقد المقبل للبقاء ضمن هذا الحد. لكن غوتيريش أكد أن هدف 1.5 درجة مئوية ممكن التحقيق. وقال إن الشيء الوحيد المفقود لتحقيق ذلك هو الإرادة السياسية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 فبراير 2017

العراق: "التحالف" يدمر مركز قيادة لـ"داعش".. والأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في الموصل

المزيد

27 أكتوبر 2015

3 شهداء فلسطينيين بالخليل.. والأمم المتحدة تحذر الاحتلال من "الخطوات الأحادية"

المزيد

11 مايو 2015

اليمن: ترحيب حوثي بـ"الهدنة الإنسانية".. والأمم المتحدة تتهم "التحالف" بانتهاك القانون الدولي

المزيد

17 أغسطس 2016

روسيا تواصل ضرب أهداف سورية من قاعدة إيرانية.. والأمم المتحدة تحذر من كارثة في حلب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. واستمرار اعتدال درجات الحرارة

المحليات - أخبار

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة