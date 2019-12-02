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بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة أمريكية

الإثنين 02 ديسمبر 2019 02:40 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة أمريكية

تكساس - الوكالاات

قالت محطة "NBC chicago"، إن ثلاثة أشخاص قد قتلوا في حادث تحطم طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية تكساس الأميركية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، فقد أضاف التقرير نقلا عن تشارلز هود قائد الإطفاء في سان أنطونيو، أن الطائرة كانت في طريقها من شوغرلاند إلى بويرن عندما واجهت مشكلات في محركاتها وحولت اتجاهها إلى مطار سان أنطونيو الدولي.

وعثر طاقم الطوارئ على نصف الحطام على الرصيف والنصف الآخر في الشارع أمام منزل في أحد شوارع المدينة، وكان الضحايا الثلاثة هم "رجلان وامرأة " على متن الطائرة لم يتم الإبلاغ عن إصابات على الأرض.

وسقطت الطائرة على رصيف وقُتل ركابها الثلاثة جميعا علة الفور.

 

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