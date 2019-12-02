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وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

وزير الطاقة الأمريكي يعلن استقالته

واشنطن - الوكالات

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الاثنين، التنحي عن منصبه، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وكتب بيري على تويتر: " أودع اليوم وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"​​​.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، استقالة وزير الطاقة، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع: "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت، لمنصب وزير الطاقة الجديد".

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