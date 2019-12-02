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كرامات ولي الروم

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

كرامات ولي الروم

 

د. محمد جمال صقر | مصر

 

يَرْكَبُ طَــوْعَ الْمَسَــبِّ ما اخْتـــارا مُنْتَفـــخَ الْمِــذْرَوَيْنِ مِهْــذارا

يَحْمَــرُّ غُـنْجًــا وَيَكْتَــوي شَبَـــقَ الْمَسَــبِّ نـارًا تُخَــرِّبُ الــدّارا

أَطْفَــأَ مَــرْعـى الضِّبـــاعِ جَـــذْوَتَهُ وَعَـلَّمَـــتْهُ الثَّعــالِبُ الْعــارا

كـانَ وَلا شَــيْءَ غَيْــرَهُ غَلَــبَ الْــوَهْمَ يَقـيــنًا وَالْحُــلْمَ إِقْـــرارا

يُـزْهِـرُ في حَـيْثُ حَـلَّ مُـرْتَبَـعُ الشًّمْــسِ بَهـيَّ الْأَنْـواءِ مِـدْرارا

يَنْسُجُ ثَوْبَ الْإِبْـداعِ مِنْ وَرَقِ الصِــّدْقِ وَيَكْســو الْعُقــولَ أَفْكارا

يَبْني قِــلاعَ الْأَرْواحِ مِنْ حَجَـــرِ الْحَقِّ وَيُعْلي الشُّموخَ إِصْرارا

صـارَ وَلا شَيْءَ غَيْــرَهُ غَلــَبَ الْـوَهْــمَ ضَـلالًا وَالْحُــلْمِ إِنْكـارا

يُخَبِّئُ الشَّمْــسَ ناكِـثًا لُحَــمَ النّــورِ وَيَجْلــو الْخُضـوعَ إِكْبــــارا

يَلْبَــسُ ثَــوْبَ الْمَسَــبِّ مُنْتَبــِذًا عَلى الْمَــواتِ الْمُقَـدَّسِ الثّـــــارا

إِنْ يَغِــضِ النّيـــلُ وَالْفُــــراتُ بِــهِ تَفَجَّــــرا بِالْمَسَــــبِّ أَنْهــارا

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