الإثنين, 02 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قصيدتان

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

قصيدتان

 

أشرف أبو غنيم التميمي | فلسطين

 

الدجاج لا يجد مرآة

يرى فيها صورته

وطفل صغير يرسمه في كراسة الرسم

واجب مدرسي

حتى لا يعرف أنه مدجن

للحظات الشواء في الصفحات البيضاء

هل يفكر كيف أبتكار سردابا من سياج الحظيرة

تمنح اللعاب المسال على الرغبات

الفداء بشهيده

أم أن الدجاج لا يحمل الله تعليمنا أننا نسمنه

بالطعام

والماء

ونفتح له نوافذ

للفضاء الخارجي

تزيد اتساع أجنحته نطاق

الريش

لكنها

مجردات من جداريات تبعث الأمل

قبل موته

ربما يتنفس منهاىبعيدا عن الحر ذاكرة

تضاحك

رغبته في موت الطيران

على ما يليق بسحاب أجنحته من هجرات

حين لا ينزل مطرا

ووفاؤه للرذاذ قبل الأرض التي نبشها

بأظافره

وطبع عليها منقاره البحث عن حبات الظلط الصغير

لهضم الحبوب وهو لا يلتقطها

من نشوى ينساها العبيد

وهم يأكلون بأفواه البط.

***

(2)

من أي الجمرات لا نستحضر خجلك

الميت

والشمس ليلها المعتم

لن تقشر بيضتها

عن القمر

لن تقشر

برتقالتها

عن الضحى أبدا

*

لماذا هذه الدابة تسير جواري

جدار

من زجاج محشو بالعدم

وسلامة

بلا سلامة

العابرين

ليس فيه اشتياق

وبلا نغم

*

أي احتراق يعيد من الأشياء

صمت الفحم

إذا باعد بينه وبين الثقاب

آمال

وإذا لم يرسم ثمار اللهيب

رقصة النار

الشرسة

سرية نعومتها

وغزو الجميل اللوحة

ولا يتراقص عمره

قبل أن يلهج في شبقه صفاء

التراب

من ثقاب الضحكات

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أكتوبر 2017

قصيدتان

المزيد

08 أكتوبر 2017

قصيدتان

المزيد

26 أغسطس 2019

قصيدتان

المزيد

14 سبتمبر 2017

قصيدتان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة