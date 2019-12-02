أشرف أبو غنيم التميمي | فلسطين

الدجاج لا يجد مرآة

يرى فيها صورته

وطفل صغير يرسمه في كراسة الرسم

واجب مدرسي

حتى لا يعرف أنه مدجن

للحظات الشواء في الصفحات البيضاء

هل يفكر كيف أبتكار سردابا من سياج الحظيرة

تمنح اللعاب المسال على الرغبات

الفداء بشهيده

أم أن الدجاج لا يحمل الله تعليمنا أننا نسمنه

بالطعام

والماء

ونفتح له نوافذ

للفضاء الخارجي

تزيد اتساع أجنحته نطاق

الريش

لكنها

مجردات من جداريات تبعث الأمل

قبل موته

ربما يتنفس منهاىبعيدا عن الحر ذاكرة

تضاحك

رغبته في موت الطيران

على ما يليق بسحاب أجنحته من هجرات

حين لا ينزل مطرا

ووفاؤه للرذاذ قبل الأرض التي نبشها

بأظافره

وطبع عليها منقاره البحث عن حبات الظلط الصغير

لهضم الحبوب وهو لا يلتقطها

من نشوى ينساها العبيد

وهم يأكلون بأفواه البط.

***

(2)

من أي الجمرات لا نستحضر خجلك

الميت

والشمس ليلها المعتم

لن تقشر بيضتها

عن القمر

لن تقشر

برتقالتها

عن الضحى أبدا

*

لماذا هذه الدابة تسير جواري

جدار

من زجاج محشو بالعدم

وسلامة

بلا سلامة

العابرين

ليس فيه اشتياق

وبلا نغم

*

أي احتراق يعيد من الأشياء

صمت الفحم

إذا باعد بينه وبين الثقاب

آمال

وإذا لم يرسم ثمار اللهيب

رقصة النار

الشرسة

سرية نعومتها

وغزو الجميل اللوحة

ولا يتراقص عمره

قبل أن يلهج في شبقه صفاء

التراب

من ثقاب الضحكات