"مسقط 30" يسابق الزمن لجسر هوة العام الجاري

مسقط - الرؤية

رفعت شركة "المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" رأسمالها بمقدار 500 ألف سهم عن طريق حق الأفضلية ليصبح رأس المال بعد الزيادة 336,963,179 سهما بقيمة 1 ريال للسهم. ووافقت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على إدراج الزيادة في رأس المال في السوق الثالثة والتي تشمل الشركات المساهمة المغلقة.

ويواصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سبيله لردم جزء من الهوة التي سقط فيها خلال العام الجاري، حيث أغلق في غالبية الجلسات دون 4000 نقطة، ووصل في عدد منها إلى أقل من 3750 نقطة. ورغم أنّ الإغلاق السنوي في 2018 كان عند 4324 نقطة وهو مستوى قد لا يكفي ما تبقى من الوقت للوصول إليه؛ لكن ربما يكون الهدف الأكثر واقعية الآن مواصلة الروح الإيجابية التي يتفاعل بها المتداولون مع ما تحققه الشركات من نتائج وما يعود على حملة الأسهم من أدائها الجيد.

وفي إغلاق أول أيام التداولات في الشهر الأخير وصل المؤشر إلى 4074 نقطة بزيادة 10 نقاط مثلت .025 بالمئة ارتفاعا عن آخر جلسة تداول؛ وإن اقترن ذلك بتراجع نسبي في قيمة التداولات إلى 2.47 مليون ريال، من 3.52 مليون ريال تقريبا في الجلسة السابقة.