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بنك العز يدعم مسابقة مواهب للحلقات القرآنية بالعوابي

الأحد 01 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

بنك العز يدعم مسابقة مواهب للحلقات القرآنية بالعوابي

العوابي – الرؤية

قدم بنك العز الإسلامي دعمه لمسابقة مواهب للحلقات القرآنية في نسختها الثانية بولاية العوابي، بحضور الدكتور خلفان بن سنان بن خلفان الشعيلي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الباطنة وسعادة بدر بن ناصر الشريقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العوابي.

وتمّ تقسيم المسابقة إلى مستويين، وشمل الأول جزء عمَّ فقط وركز الثاني على الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم وكانت أسئلة المسابقة متنوعة في مجالاتها، حيث تقوم معاييرها بربط الآيات ومعرفة المعاني واستخراج الأحكام التجويدية. وشاركت في المستوى الأول سبعة فرق في التصفيات الأولى تأهل منها فريقان إلى المباراة النهائية وكان المركز الأول من نصيب فريق السلان وحصل على المركز الثاني فريق طوي السيح. وفي المستوى الثاني شارك 11 فريقًا تأهلت منها 3 فرق إلى المباراة النهائية وحصل فريق دار الإتقان على المركز الأول؛ وحصل فريق فلج الحديث على المركز الثاني وتراوحت أعمار المشاركين بين 7 و14 سنة في المستويين.

وقالت عائشة بنت عبدالله الخروصية مساعد المدير العام رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي والمسؤولية الاجتماعية ببنك العز الإسلامي: نحرص على دعم مثل هذه المسابقات التي يكون لها أثر إيجابي في المجتمع وعلى الأطفال الذين يبذلون جهودا يشهد لها بالكفاءة وبحرصهم وحرص أولياء أمورهم على تلقي المعرفة من كتاب الله الحكيم والتعمق فيه. وفي بنك العز الإسلامي نؤكد على دورنا الذي يتماشى مع تعزيز مفاهيم الصيرفة الإسلامية والحضور في مثل هذه المناسبات حتى يتضاعف حجم المعرفة لدى المجتمع ومختلف شرائحه.

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