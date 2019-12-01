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مطالب بإنشاء مركز تدريب عسكري عربي

الأحد 01 ديسمبر 2019 04:16 م بتوقيت مسقط

مطالب بإنشاء مركز تدريب عسكري عربي

 

القاهرة - الوكالات

أكدت جامعة الدول العربية، على أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية.

وخلال افتتاح أعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية، ألقى مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية طارق عبدالسلام، كلمة نيابة عن رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي.

وأكد الذوادي، أن إنشاء مركز التدريب العسكري، يأتي لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

وشدد على أن "قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، ممثلا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، سيبقى حريصا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة، ومعتزا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

 

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