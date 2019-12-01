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بالفيديو.. لحظة سقوط "الأباتشي" السعودية بعسير

الأحد 01 ديسمبر 2019 01:38 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة سقوط "الأباتشي" السعودية بعسير

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعة الماضي، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

ونشر الإعلام الحربي اليمني التابع لـ "أنصار الله"، مشاهد قال إنها لإسقاط طائرة الأباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

وأظهر الفيديو لحظة إصابة الطائرة التي أعلن الحوثيون أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة قالوا إنهم سيكشفون عنها لاحقا.

هذا ولم يرد حتى الآن أي تأكيد عن إسقاط الطائرة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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