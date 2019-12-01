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شاهد.. فيديو مثير للحظة توقيف منفذ "هجوم لندن" الإرهابي

الأحد 01 ديسمبر 2019 01:30 م بتوقيت مسقط

شاهد.. فيديو مثير للحظة توقيف منفذ "هجوم لندن" الإرهابي

لندن - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة الماضي، وأودى بحياة شخصين وأصاب 3 آخرين.

ويظهر شريط الفيديو قيام 3 أشخاص بملاحقة المهاجم الإرهابي، عثمان خان (28) عاما، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، ثم قام أحدهم بتوجيه خرطوم مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما قام الثاني بضربه بسن طويل لكركدن البحر، وعمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ"الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده.

وهاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

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