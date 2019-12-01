الأحد, 01 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

هولندا تواصل البحث عن منفذ حادثة طعن لاهاي

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

لاهاي - الوكالات

تُواصل الشرطة الهولندية البحث عن مشتبه به طعن ثلاثة شبان في شارع وسط لاهاي، خلال إحدى أكثر الأمسيات ازدحاما بالمتسوقين في العام.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات فيما يتعلق بهوية الجاني ودوافعه. وخرج المصابون من المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس.

وقالت المتحدثة إن الشرطة ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به، لكنها أشارت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر، وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينات وينحدر من شمال أفريقيا.

ونقلت مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي (إن.أو.إس) عن شاهدين قولهما إن اثنتين من الضحايا ركضتا وهما تصرخان واختبأتا في متجر قريب.

وقال أحد الشاهدين إن رجلا "رياضيا" فرَّ من موقع الحادث، إذ قفز بسهولة فوق الحواجز التي اعترضت سبيله. وطوقت الشرطة المنطقة لساعات لإسعاف الضحايا وتمشيط المنطقة بحثا عن أدلة تقود للجاني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 نوفمبر 2019

هروب المتهم بطعن 3 أشخاص في لاهاي

المزيد

10 مارس 2019

تواصل عمليات البحث عن المفقودين في بحر محوت

المزيد

27 أبريل 2019

تواصل عمليات البحث عن المفقود الأسترالي بالجبل الأخضر

المزيد

25 سبتمبر 2019

تواصل عمليات البحث عن المواطن المفقود بولاية السويق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تحصد 16 جائزة كبرى في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية

الاقتصاد - محلي

منتخبنا يفوز على الكويت ويقترب من نصف نهائي "كأس الخليج"

رياضة - محلي

الخميس المقبل.. تتويج المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في دورتها السادسة

المحليات - أخبار

بدء مرحلة تقييم المشاريع المتنافسة على "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب 2019"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

الساعدي: السلطنة تشهد كسوفا حلقيا للشمس خلال ديسمبر

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة