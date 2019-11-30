منتخبنا يتخطى الكويت بثنائية المقبالي .. ويقترب من الصعود

الرؤية - أحمد السلماني

تصوير/ عبدالله البريكي

واصل منتخبنا الوطني الأوَّل لكرة القدم مسلسل عروضه القوية في «خليجي 24» عندما تمكن من تحقيق فوز مستحق وغالٍ على الكويت بثنائية مقابل هدف ليقترب من التأهل عن المجموعة الثانية التي تضم معه أيضاً منتخبي البحرين والسعودية، جاءت أهداف الحمر من ضربتي جزاء نفذهما ببراعة عبدالعزيز المقبالي فيما أحرز هدف الكويت يوسف ناصر.

وبهذا الفوز استمر التفوق العُماني المطلق على الشقيقة الكويت في دورات الخليج على مدى 21 عاماً وتحديدًا من الدورة الـ16 وحتى هذه البطولة.

وبدأت المباراة بجس نبض من المنتخبين وساد عدم التركيز لاعبي الفريقين ثم ما لبث أن سيطر لاعبو الأحمر على مفاصل اللعب بالانتشار الجيد والتمرير السريع والمتقن ليهدد مرمى الكويت في أكثر من مناسبة أهمها تمريرة المايسترو محسن جوهر المتقنة لمحسن الغساني لم يحسن السيطرة على الكرة رغم انفراده بالمرمى، ومن نقلات جميلة وصلت لعلي البوسعيدي الذي لعبها عرضية أجبر معها مدافع الكويت مشاري غنام لعرقلة الغساني ليلجأ الحكم لتقنية الفار ويحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها عبدالعزيز المقبالي أودعها شباك القلاف معلنا التقدم العماني.

وواصل منتخبنا السيطرة والإندفاع الهجومي وبذات سيناريو الهدف الأول تهادت الكرة لعلي البوسعيدي الذي مررها طويلة خلف الدفاعات الكويتية لينفرد المقبالي بالقلاف ويمر ويضطر الأخير إلى عرقلته ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية تقدم لها وأودعها بكل ثقة عبدالعزيز المقبالي في الشباك الزرقاء معلناً التقدم العماني المستحق في شوط المباراة الأول 2 / صفر.

ونزل الأزرق الكويتي برغبة شديدة للعودة للمباراة من خلال لعب الكرات السريعة والاعتماد على المخضرم بدر المطوع كمفتاح لصناعة الهجمات إلا أن يقظة الدفاع العماني حالت دون تمكن الهجوم الكويتي من إحراز الأهداف رغم أن الفرصة سنحت أكثر من مرة للمهاجم يوسف ناصر الذي يجيد ألعاب الهواء ولكن هذه المرة تمكن وببراعة من مراوغة دفاعات الحمر وسدد كرة زاحفة بعيدة على الحارس المتألق فايز الرشيدي سكنت الشباك معلنة عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.. وواصل الكويتيون ضغطهم إلا أن التألق اللافت للرشيدي حال دون أن تتغير النتيجة ليحصد الأحمر نقطته الرابعة وتستمر معها عقدة عدم تمكن الكويت من تحقيق الفوز على منتخبنا في دورات الخليج وعلى مدى 21 عامًا.