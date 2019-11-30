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"شباب التفاهم" يناقش تحديات الإصلاح الديني

السبت 30 نوفمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

"شباب التفاهم" يناقش تحديات الإصلاح الديني

 

الرؤية - مريم البادية

صدر العدد الثاني والستين من ملحق "شباب التفاهم" الذي تصدره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جريدة الرؤية.

ويتناول العدد جملة من المواضيع من بينها "الأخلاق بين الفلسفة والمتعة" و"الانشقاق البروتستانتي" و"التشابه والاختلاف المفهومي بين التفسير والتأويل في النص القرآني" و"الديانات العالمية.. أرضية مشتركة لنشر التسامح" و"العلاقة بين الدين والأخلاق" و"اللاهوت المسيحي الحديث ومقاربته للتعددية الدينية" و"تجديد الخطاب الإسلامي.. أسباب ونتائج" وتحديات الإصلاح الديني" و"التجربة الدينية إرث تتشاركه الإنسانية" و"ماذا يقول التاريخ عن قاشان إيران" وغيرها من المواضيع.

واستهل الدكتور هلال الحجري افتتاحية العدد في كلمة بعنوان "أمّا قبل.." تحدث فيها عن قصيدة "أرض الأحلام" للشاعر والرسام الإنجليزي الشهير ويليام بليك، حيث كتبها سنة 1800 ونشرت ضمن ديوانه "أغاني البراءة" وهي مبنية على حوار بين أب وابنه حول فكرة الحلم بصفته فضاء ممكنا لمواجهة الواقع، خصوصا إذا كان هذا الواقع محاصرا بالشك والخوف، ويغلب على هذه القصيدة حس الحنين إلى الماضي؛ حيث يرى الطفل في منامه أنّه يلتقي بأمه الميته في "أرض الأحلام" وكانت مغمورة بالسعادة تسبح في نهر من السوسن وتمشي مع حملان بريئة بيضاء.

وكتب وليد العبري مقالة بعنوان "هل الانتقاد صادر من أديان تبشيرية مزاحمة أو أوساط أيديولوجية مناؤئة"، وذكر فيها أنّ الفلسفة الاجتماعية للكنيسة تتلخص فيما يعرف بـ"تعليم الكنيسة الاجتماعي" المبني على فحوى الرسائل البابوية العامة والإرشاد الرسولي، وهي عبارة عن توجيهات صادرة عن أحبار الكنيسة أثناء عهدتهم البابوية لحث جموع الاتباع للسير فيها.

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