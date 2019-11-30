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اختيار الرئيس التنفيذي لحيا للمياه كأفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019

السبت 30 نوفمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

اختيار الرئيس التنفيذي لحيا للمياه كأفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019

 

 

مسقط – الرؤية

حصلت حيا للمياه على جائزة أفضل شركة عربية لعام 2019 في فئة شركات المرافق والخدمات العامة، وتم اختيار المهندس حسين بن حسن عبد الحسين – الرئيس التنفيذي لحيا للمياه كأفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2019 في ذات الفئة ضمن الحفل الذي أقامته الأمانة العامة لجائزة أفضل العرب بالمملكة المغربية الشقيقة.

وحققت الشركة نجاحات كبيرة تمثلت في افتتاح عدد من مشاريع الصرف الصحي ورفع عدد الوحدات الموصولة بها وبالتالي انخفاض تسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية وحماية صحة الإنسان من الأمراض والأوبئة الناتجة عن هذا التلوث، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها مليون مستفيد يوميًا في جميع محافظات السلطنة عدا ظفار.

ونجحت الشركة في تقليل الدعم الحكومي بواقع 35% في عام واحد نتيجة لعدد من الإجراءات المتخذة في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتعزيز كفاءة العمليات وغيرها، وتخفيض كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في عمليات مُعالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 15% وتخفيض تكلفة المواد الكيميائية اللازمة للمُعالجة بنسبة 47%.

وتعتبر حيا للمياه من الشركات المساهمة بشكل كبير في تعزيز القطاعات السياحية والزراعية والصناعية عن طريق توفير المياه المُعالجة الصديقة للبيئة والتي ساهمت بدورها في توفير 240 مليون ريال عماني تقريبًا منذ عام 2012م كانت ستصرفها الدولة على عمليات تحلية مياه البحر فضلاً عن خفض كميات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لهذه العمليات، وخفض المياه شديدة الملوحة الملوثة للبحر بعد التحلية.

 

ويعمل بحيا للمياه ما يزيد عن 740 موظفا فنيا وإداريا بنسبة تعمين تزيد عن 87% وتوفر عشرة آلاف وظيفة غير مباشرة عن طريق المقاولين وسلاسل التوريد، إضافة لدور الشركة الكبير والملموس في دعم عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة وهو ما نتج عنه حصول الشركة على عدد من الجوائز في هذا الجانب.

 

 

 

 

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