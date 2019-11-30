"إشراقة" تدعم جمعية أمراض النساء والولادة بمجسم ثلاثي الأبعاد

مسقط – الرؤية

قدَّمت إشراقة نموذجاً لمجسم بشري ثلاثي الأبعاد إلى الجمعية العمانية لأمراض النساء والولادة؛ ليستخدمه فريق الجمعية في تطوير ودعم أساليب المُساعدة في الولادة والحالات النسائية الطارئة.

وبدأ الفريق باستخدام المجسم والتدرب عليه ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للجمعية العمانية لأمراض النساء والولادة التاسع عشر الذي عقد خلال الشهر المنصرم، حيث نظمت الجمعية ورشة تعليمية للتدريب على استخدام المجسم النسائي.

ويبلغ طول المجسم طول جسد بشري ويحاكي وضع امرأة على وشك الولادة لتمكين المتدربات من معرفة وتوقع كافة ما يتعلق بهذه التجربة ومحاكاة أدق التفاصيل لضمان تقديم خدمة صحية عالية الجودة والكفاءة، وضمان خصوصية وراحة المريضات حيث يجري التدريب على جميع الأدوار بتفاعل وكفاءة أكبر دون تدخل عنصر بشري كأداة للتدريب.

وقال نايليش كيمجي عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس: تلعب الجمعية العمانية لأمراض النساء والولادة دورا هاما وبارزا في التطوير والنهوض بالقطاع الصحي وكل ما يتعلق بأمراض النساء والولادة على وجه التحديد. ودورنا تقديم الدعم اللازم لهذه الجهود النبيلة. وسيمكّن المجسم البشري الأطباء والطاقم الطبي المختص من زيادة خبرتهم العملية ومساعدتهم على التعامل بكفاءة أكبر مع الحالات الطارئة والرعاية الوقائية، وتلتزم إشراقة بدعم القطاع الصحي وصحة النساء وهنَّ نصف المجتمع وأداته المحرّكة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة تميمة راشد الدغيشي، رئيسة الجمعية العمانية لأمراض النساء والولادة عن شكرها لهذه المبادرة من إشراقة؛ وقالت: سيوفر المجسم ثلاثي الأبعاد فرصاً للتدريب على العديد من الحالات الصعبة والمعقدة التي قد تطرأ خلال عملية الولادة، كما يحاكي التدريب والعلاج على حالات مثل التفاف المشيمة حول عنق الطفل أو تعرض الطفل للضغط بسبب تقلصات الولادة وغيرها من الحالات الأخرى مما سيؤدي بدوره إلى لعب دور كبير في تقليل مخاطر الإصابات وحالات الوفاة خلال عملية الولادة، والذي يعد واحداً من الأهداف الصحية الوطنية للسلطنة.

وتواصل إشراقة - جناح التنمية الاجتماعية في مجموعة كيمجي رامداس - جهودها لدعم المبادرات الصحية بالسلطنة والمساهمة في توفير رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين المقيمين على أرض السلطنة. ويعد القطاع الصحي واحدًا من القطاعات الأربعة التي ترتكز عليها إشراقة ضمن جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وهي: الصحة، التعليم، التدريب والرفاهة المجتمعية.