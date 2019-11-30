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بإجمالي 75 ألف ريال ضمن برنامج المزيونة للادخار

75 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب المخصص لزبائن فروع العاصمة

السبت 30 نوفمبر 2019 05:31 م بتوقيت مسقط

75 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحب المخصص لزبائن فروع العاصمة

 

مسقط – الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب الخاص لزبائن فروع محافظة مسقط بفرع البنك في روي بحضور داد كريم محمد، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في المحافظة، وذلك ضمن سحوبات برنامج "المزيونة" للادخار. وشارك عدد من زبائن البنك في إجراء السحوبات على 75 جائزة؛ وكل جائزة قيمتها 1000 ريال عماني؛ بإجمالي 75 ألف ريال عماني.

وقدم داد كريم محمد التهنئة للفائزين بالسحب؛ معربًا عن سعادته بنجاح البرنامج في تعزيز مفهوم التوفير والادخار بين أفراد المجتمع؛ مشيرا إلى أن بنك مسقط خصص هذا العام جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عُماني تشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، وذلك بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير، داعياً كافة زبائن البنك إلى مواصلة تعزيز ثقافة الادخار خلال المرحلة المقبلة؛ وكلما زاد الرصيد في الحساب كلما زادت فرص الفوز بالجوائز.

وضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار خصص بنك مسقط جوائز لنهاية العام، ومن المنتظر أن ينظم بنك مسقط حفلا كبيرا لإجراء سحوبات المزيونة لنهاية العام ومن بينها السحب على جائزتين لزبائن بنك مسقط الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في حسابهم وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف ريال عماني؛ كما سيجري السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات وكل جائزة بقيمة 10 آلاف ريال بمجموع 280 ألف ريال ويمكن لكافة الزبائن الذي يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب دخول هذه السحوبات والفوز بالجوائز المُثيرة. ولزبائن الأعمال المصرفية المميزة تم تخصيص 10 جوائز مثيرة لزبائن أصالة وقيمة كل جائزة 30 ألف ريال ويمكن لكل زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب دخول السحوبات والفوز بالجوائز التي يبلغ مجموعها 300 ألف ريال. كما تم تخصيص جائزتين لزبائن أصالة ضمن جوائز برنامج المزيونة لنهاية العام وقيمة كل جائزة 100 ألف ريال ويمكن لكل زبائن أصالة الذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى في الحساب دخول السحوبات الخاصة ومجموع جوائزها 200 ألف ريال لشخصين.. وبذلك يكون بنك مسقط قد وزع 1.5 مليون ريال عماني لجوائز نهاية العام الكبرى ضمن برنامج المزيونة للادخار للعام 2019.

 

 

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