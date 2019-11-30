5 فوائد لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة، والتي تجعل لتناوله فوائد صحية مذهلة، إليك أهم فوائد الشاي الأخضر على معدة فارغة:

1- فقدان الوزن

من أهم فوائد الشاي الأخضر على الريق أنه يعمل على المساعدة في عملية فقدان الوزن، وذلك من خلال تحفيز الجهاز الهضمي، وفقا لويب طب.

عندما تكون المعدة فارغة، تكون العمليات هناك بطيئة، بالتالي تناول الشاي الأخضر يساهم في زيادة هذه النشاطات وتحفيزها.

من الأسباب الأخرى التي تساعدك في فقدان الوزن نتيجة تناول الشاي الأخضر على الريق هو احتواؤه على مركب البوليفينول (polyphenols)، والذي يعمل على زيادة مستوى أكسدة الدهون في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.

2- خفض مستوى الكوليسترول المرتفع

إن كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك، فقد يكون تناول الشاي الأخضر على الريق من أهم الطرق التي تساعدك في خفض مستوياته، لذا ما عليك سوى شرب كوب من الشاي الأخضر على معدة فارغة.

بسبب القيم الغذائية الموجودة في الشاي الأخضر، فإنه يلعب دورًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئة وتعزيز تلك الجيدة.

3- التخلص من التعب

يساعد تناول الشاي الأخضر على الريق في التخلص من التعب وزيادة الطاقة بشكل عام.

بما أن الشاي الأخضر غني بالمغنيسيوم والزنك والكروم، فإن تناوله يساعد في زيادة تدفق الدورة الدموية في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من شعورك بالطاقة.

كما إن احتواء الشاي الأخضر على نسبة قليلة من الكافيين تساعد في تقليل التعب وزيادة مستوى النشاط في الجسم.

4- تقوية الجهاز المناعي

يمتاز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، أي أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز وظائفه.

هذا يعني أن الشاي الأخضر يلعب دورًا في محاربة الفيروسات والبكتيريا المسببة للمرض والتي تدخل الجسم، مما يقلل من فرص إصابتك بالأمراض المختلفة.

5- فوائد الشاي الأخضر المختلفة

إلى جانب كل ما سبق، فإن تناول الشاي الأخضر على الريق يعني التمتع بالفوائد الصحية التالية أيضًا:

تعزيز المزاج والصحة النفسية

ضبط مستويات ضغط الدم في الجسم

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة

تحسين صحة الفم والأسنان

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحماية من الإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة

المساعدة في ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف.