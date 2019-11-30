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أول تعليق من "أنصار الله" على "المفاوضات المنتظرة"

السبت 30 نوفمبر 2019 02:01 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من "أنصار الله" على "المفاوضات المنتظرة"

عدن - الوكالات

رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

ووفقا لما نقلته قناة "الميادين"، أضاف المشاط بمناسبة العيد الثاني والخمسين للاستقلال، أن المراجعة الشاملة لكل الأخطاء والالتزام باحترام اليمن هما من أول شروط الاستقرار في المنطقة.

وشدد المشاط في كلمته على أنه لا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروطه وأسسه.

ورحب المشاط بالمبادرة التي أفضت إلى تحرير الأسرى اليمنيين لدى التحالف، داعيا إلى المزيد من هذه المبادرات الإيجابية.

وأشار المشاط إلى ضرورة مواصلة العمل على تحقيق التقدم في هذا الملف وغيره من الملفات الإنسانية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أمس الجمعة أن "الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية أباتشي سعودية بصاروخ أرض - جو".

وأضاف سريع أن المروحية، أسقطت في منطقة مجازة قبالة عسير "أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

وأشار يحيي سريع إلى أن العملية تمت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقاً.

 

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