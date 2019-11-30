اجتماع مرتقب لأعضاء مجلس الأمن مع ترامب

عواصم – الوكالات

يزور أعضاء مجلس الأمن الدولي في الخامس من ديسمبر، واشنطن، حيث من المتوقع أن يجتمعوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقال مصدر بمجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك" إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي، سيتوجهون إلى واشنطن في الخامس من ديسمبر".

ووفقا له، من المتوقع أن يزور أعضاء مجلس الأمن ولاية كنتاكي، موطن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت من 13 الى15 ديسمبر.

بينما قال مصدر آخر للوكالة، إن أعضاء مجلس الأمن الذين سيزورن واشنطن "من المتوقع أن يتناولوا الغداء مع الرئيس ترامب".

يذكر أن الولايات المتحدة ستترأس في ديسمبر مجلس الأمن.