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الكشف عن اسم وصورة منفذ عملية الطعن بلندن

السبت 30 نوفمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

الكشف عن اسم وصورة منفذ عملية الطعن بلندن

لندن - الوكالات

نشرت الشرطة البريطانية صورة للمدعو، عثمان خان، منفذ عملية الطعن على جسر لندن أمس الجمعة، التي أدت إلى وفاة شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث، إضافة إلى مقتل المهاجم نفسه.

ويبلغ عثمان خان وفقا لمعلومات الشرطة 28 عاما، اعتقل عام 2012 بسبب نشاطات إرهابية، وحكم عليه بالسجن 8 أعوام، لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.

من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقب الحادث، على ضرورة فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب وعدم السماح بالخروج المبكر من السجن للمجرمين الذين يتسمون بالخطورة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إنه من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب، بعد أن قالت صحيفة تايمز "إن الرجل الذي قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين طعنا في لندن الجمعة كان قد أدين في جريمة لها صلة بـ"الإرهاب الإسلامي" وأفرج عنه من السجن قبل عام تقريبا".

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان، رفعها حالة الإنذار والاستنفار في البلاد، ونشرت وحداتها في شوارع المدن الكبرى تحسبا لاعتداءات إرهابية أخرى وتفاديا لها.



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