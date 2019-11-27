زلزال شدته 6 درجات قبالة جزيرة كريت ولا تقارير عن أضرار

قالت السلطات اليونانية إن زلزالا قوته ست درجات بحسب قراءة أولية هز جزيرة كريت اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت ست درجات، بينما ذكرت إدارة الحماية المدنية اليونانية أنها 6.1 درجة.

وقالت إدارة الحماية المدنية إنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق 56 كيلومترا بين جزيرتي كريت وكيثيرا، وشعر به سكان مناطق تمتد حتى أثينا الواقعة على بعد 265 كيلومترا.

وقال جورج كومينوس نائب رئيس بلدية كيثيرا الذي تشمل اختصاصاته شؤون الحماية المدنية "كان قويا جدا، حتى أننا ظللنا نتأرجح للأمام والخلف لفترة".

وأضاف لرويترز "لم ترد إلينا أي تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية". وقال إن المدارس والمباني العامة أغلقت حتى يتسنى فحصها.

وكتب شاهد في إفثيمي في كريت على الموقع الإلكتروني للمرصد الأوروبي المتوسطي يقول "استمر لفترة طويلة. كنت‭‭ ‬‬بالخارج وكنت أسمع أصوات طقطقة أسوار الشرفات".

وقال آخر من مكان يبعد 47 كيلومترا عن المركز "هذا أقوى زلزال أشعر به على الإطلاق. اهتز المنزل بشدة، شيء مفزع.... شعرت كأنه لن يتوقف. بضع ثوان بدت كأنها دهر".

واليونان منطقة معرضة للزلازل.

كان زلزال شدته 6.4 درجة قد وقع بألبانيا أمس الثلاثاء وأودى بحياة 21 شخصا على الأقل، وكان أقوى زلزال يشهده البلد الواقع في منطقة البلقان منذ عشرات السنين.