تفاقم التوترات داخل "جوجل" بعد فصل 4 موظفين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تواصلت التوترات بين جوجل وموظفيها هذا الأسبوع، حيث أرسلت الشركة العملاقة رسالة بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين تعلن فيها قرارها بفصل أربعة موظفين بسبب انتهاكهم لسياسات أمان البيانات.

ووصفت الرسالة الإلكترونية بعض الإجراءات التي يُزعم أن الموظفين الذين تم فصلهم من الخدمة، بما في ذلك الوصول إلى تقويمات الموظفين الآخرين وتبادل المعلومات حول مكان وجودهم مع مصادر خارجية. وتم إرسالها نيابة عن فريق الأمن والتحقيقات من جوجل.

ورفضت الشركة التعليق بما يتجاوز تأكيد ما جاء في البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه موظفو جوجل المشاركة في الاحتجاجات والخروج المنظم حول قضايا مثل تعامل الشركة مع مزاعم التحرش الجنسي ضد المديرين التنفيذيين، وعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والسعي للعقود العسكرية والتطوير المحتمل لخدمة محركات البحث الخاضعة للرقابة في الصين.

ويوم الجمعة الماضي، تجمع المتظاهرون خارج مقر جوجل في سان فرانسيسكو كجزء من احتجاج الموظفين، مطالبين بأن تعيد جوجل النظر في اثنين من الموظفين الذين وضعوا في إجازة إدارية. ويوم الاثنين، غردت إحدى الموظفات على تويتر وهي ريبيكا ريفرز، بأنها أُبلغت للتو بأنها ستُطرد من العمل.