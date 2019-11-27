الأربعاء, 27 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

تفاقم التوترات داخل "جوجل" بعد فصل 4 موظفين

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:02 ص بتوقيت مسقط

تفاقم التوترات داخل "جوجل" بعد فصل 4 موظفين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تواصلت التوترات بين جوجل وموظفيها هذا الأسبوع، حيث أرسلت الشركة العملاقة رسالة بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين تعلن فيها قرارها بفصل أربعة موظفين بسبب انتهاكهم لسياسات أمان البيانات.

ووصفت الرسالة الإلكترونية بعض الإجراءات التي يُزعم أن الموظفين الذين تم فصلهم من الخدمة، بما في ذلك الوصول إلى تقويمات الموظفين الآخرين وتبادل المعلومات حول مكان وجودهم مع مصادر خارجية. وتم إرسالها نيابة عن فريق الأمن والتحقيقات من جوجل.

ورفضت الشركة التعليق بما يتجاوز تأكيد ما جاء في البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه موظفو جوجل المشاركة في الاحتجاجات والخروج المنظم حول قضايا مثل تعامل الشركة مع مزاعم التحرش الجنسي ضد المديرين التنفيذيين، وعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والسعي للعقود العسكرية والتطوير المحتمل لخدمة محركات البحث الخاضعة للرقابة في الصين.

ويوم الجمعة الماضي، تجمع المتظاهرون خارج مقر جوجل في سان فرانسيسكو كجزء من احتجاج الموظفين، مطالبين بأن تعيد جوجل النظر في اثنين من الموظفين الذين وضعوا في إجازة إدارية. ويوم الاثنين، غردت إحدى الموظفات على تويتر وهي ريبيكا ريفرز، بأنها أُبلغت للتو بأنها ستُطرد من العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2018

عثرات مالية وانقسامات داخل مجلس الإدارة تفاقم أزمة "شعاع الشمس"

المزيد

27 أغسطس 2019

تهدئة التوترات.. مطلب عالمي

المزيد

15 أبريل 2015

فيديو يتسبب في فصل 4 موظفين بالسعودية

المزيد

03 أبريل 2016

تفاقم عجز موازنات دول الخليج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

منح سفيرنا في السودان وسام النيلين من الطبقة الأولى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة توقع 3 اتفاقيات ضريبية دولية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

الاقتصاد - محلي

الخميس.. غرة ربيع الآخر لعام ١٤٤١هـ

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بتكليفٍ سامٍ.. السيد أسعد يتوج الفائزين بالسباق السنوي للخيالة السلطانية

رياضة - محلي

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد - محلي

النبهاني يكرم المنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العسكرية بالصين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة