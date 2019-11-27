بالفيديو.. كلب يسوق سيارة لمدة ساعة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال سكان أحد الأحياء في ولاية فلوريدا الأمريكية إن سيارة كانت تسير في دوائر في الاتجاه المعاكس لمدة ساعة تقريبًا، يقودها كلب بمفرده.

وقالت الشرطة أن قائد السيارة خرج منها وتركها تعمل وعلى ما يبدو أن الكلب ضغط على وضع الرجوع للخلف في السيارة.

وقال الجيران إن السيارة كانت تتحرك لمدة ساعة قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافها.

وتمكنت الشرطة من إدخال رمز لفتح الباب، وإيقاف السيارة وإنقاذ الكلب.

وقال أحد السكان إن السيارة اصطدمت بصندوق بريد وبعض علب القمامة وبعض الطوب أمام المنزل بينما كان الكلب وراء عجلة القيادة.