وزيرة شؤون الفنون تدشن "رجل من جبل قهوان"

مسقط- العمانية

نظمت الجمعية العمانية للسينما والمسرح على خشبة مسرح سينما لونار بالمزن مول بالحيل الشمالية بولاية السيب حفلا لتدشين الفيلم الوثائقي العماني "رجل من جبل قهوان" تحت رعاية معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون.

وقال محمد بن خليفة الراسبي كاتب السيناريو ومخرج الفيلم إن هذا الفيلم يعد من الأفلام الوثائقية الطويلة، اذ تزيد مدة عرضه عن ثلاثين دقيقة.

ونوه إلى أن الفيلم بصفة عامة يتحدث عن رجل يعيش في محمية جبل قهوان ويعمل في المحمية، وتتضمن أحداث الفيلم يوميات هذا الرجل وبرنامجه اليومي بالمحمية، وملامسة التنوع البيئي الذي يحيط به .

حضر حفل تدشين الفيلم بقاعة المسرح مجموعة كبيرة من الإعلاميين والممثلين وكتاب السيناريو والمخرجين من السلطنة وخارجها.