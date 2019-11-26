مدرب الكويت : الظفر باللقب حق مشروع

الدوحة ( موفد الرؤية ) – وليد الخفيف

اكد ثامر عناد مدرب المنتخب الكويتي على قيمة وأهمية بطولة الخليج واصفا إياها بأن لها طابع خاص ، وأن المنتخبات الثمانية التي آتت للدوحة من أجل التتويج باللقب ، وبالطبع سيبحث الازرق عن اللقب الحادي عشر .

وقال عناد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق ملاقاة السعودية غدا " الزخم الإعلامي الواسع أبرز مميزات البطولة الخليجية التي عايشتها لاعبا ومدربا . هذا الزخم يحفز اللاعبين على العطاء والتألق ، فنجوم عدة عرفناهم من خلال تلك البطولة الرائعة " .

وبارك مدرب الكويت لنادي الهلال السعودي لتتويجه بطلا لدوري آبطال آسيا ، واصفا انجاز النادي السعودي بأنه فخر للخليجيين والعرب .

واشار عناد لجاهزية الأزرق الكويتي لخوض غمار البطولة الخليجية ، مشيرا إلى أن الاستعدادات بدأت بمعسكر خارجي أعقبه المشاركة في بطولة غرب آسيا ، ثم خوض التصفيات الآسيوية المزدوجة ، مؤكدا أن ذلك يبدو كافيا لخوض البطولة بحالة تدرييبة جيدة متطلعا لتحقيق نتائج طيبة .

وتوقع عناد أن تحظى البطولة كالنسخ الماضية بالندية والقوة مضيفا بالقول " كأس الخليج لا تخضع لمقاييس مسبقه ، فالمستويات متقاربة ، واعتقد ان المباريات ستكون صعبة على الجميع "

وعن خوضه أول بطولة خليجية كمدرب للأزرق:" أنا أمام مسؤولية كبيرة . عاصرت بطولات الخليج كلاعب ومساعد مدرب ومدرب وأعرف خباياها جيدا .بطولة صعبة جدا خارج الملعب بسبب خصوصيتها التي لا يجهلها أحد واشعر بإحساس رائع لخوض البطولة هذه المرة كمدرب للمنتخب الكويتي"

وبسؤال من أحد الصحفيين حول تراجع مستوى الأزرق الكويتي صاحب الرقم القياسي الاكثر تتويجا باللقب قال عناد " اعتقد ان الإيقاف لـ 4 سنوات من بين الاسباب ، ولكنني واثق من قدرة الكويت على العودة سريعا "

ويرى أن توقيت إقامة البطولة ليس مناسبا وانه كان يأمل إقامتها بعد التصفيات الآسيوية المزدوجة مضيفا بالقول :" كنت بحاجه لبعض الوقت بعد التصفيات لتقييم أداء عدد من اللاعبين ومن ثم الاستعداد لخوض الاستحقاق الخليجي المهم "

وختم قائلا " الكويت صاحب الرقم القياسي الاكثر تتويجا باللقب ومن المنطقي أن نبحث عن لقب جديد في نسخة الدوحة "