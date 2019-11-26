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"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:36 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تطرح على الجمهور مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

مسقط- الرؤية

دشنت الهيئة العامة لسوق المال مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في قطاع التأمين وعامة الجمهور لإبداء رأيهم في هذه الوثيقة، من منطلق تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية.

والتأمين على حياة المقترض شرط أساسي للحصول على قرض من أي مصرف في السلطنة؛ حيث جاء هذا النموذج لينظم عمل هذه الوثائق ويحدد الحد الأدنى من الاشتراطات والتغطيات الواجب توفرها في كل وثيقة للتأمين على حياة المقترض (فرد أو مجموعة).

وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع الحد الأدنى من التغطية الواجب توافرها في كل وثيقة، إلى جانب اتاحة الفرصة للعميل في اختيار شركة التأمين التي تغطي قروضهم، وأن تكون العلاقة بين شركة التأمين والعميل مباشرة من دون تدخل البنك في ذلك. وتستهدف هذه الوثيقة جميع وثائق التأمين على حياة المقترضين (للأفراد والمجموعات) المقدمة من شركات التأمين وجميع المستقرضين الأفراد من البنوك المحلية.

يشار إلى أن الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية والمجتمع حرصا منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائية برؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع.

وأنهى فريق عمل إعداد مسودة الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين إعدادها حسب الجدول الزمني المرسوم وحاليا في مرحلة استفتاء الآراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية والمجتمع.  وسيتم استقبال الآراء على البريد الالكتروني (risk.management@cma.gov.om) حتى تاريخ 5 ديسمبر المقبل.

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