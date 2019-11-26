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ليبيا: مسؤولون أمريكيون يناقشون مع حفتر جهود إنهاء معركة طرابلس

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:58 م بتوقيت مسقط

ليبيا: مسؤولون أمريكيون يناقشون مع حفتر جهود إنهاء معركة طرابلس

واشنطن- رويترز

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين اجتمعوا بقائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر في ظل سعي واشنطن للضغط عليه لإنهاء هجومه على العاصمة طرابلس.

ويحاول الجيش الوطني الليبي منذ أبريل السيطرة على طرابلس الخاضعة لحكومة معترف بها دوليا.

وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين إن حفتر وأعضاء الوفد الأمريكي الذي ضم فيكتوريا كوتس نائبة مستشار الأمن القومي ناقشوا ”الخطوات الرامية لوقف القتال وتحقيق حل سياسي للصراع الليبي“. ولم يذكر البيان مقر انعقاد الاجتماع. وأضاف البيان ”شدد المسؤولون على دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ووحدة الأراضي الليبية وعبروا عن قلقهم الشديد بشأن استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي“.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يحظى بدعم مصر والإمارات فضلا عن مرتزقة روس في الآونة الأخيرة. وينفي الجيش الوطني الليبي حصوله على دعم أجنبي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت حفتر في 14 نوفمبر إلى إنهاء هجومه وذلك عقب زيارة قام بها وزراء من حكومة طرابلس إلى واشنطن.

وقالت الوزارة”تبني هذه المناقشات الصريحة على المحادثات التي جرت مؤخرا مع مسؤولين من (حكومة) طرابلس بهدف تأسيس قاعدة مشتركة للتقدم بين الطرفين في القضايا المثيرة للانقسام وفي سياق التحرك نحو وقف إطلاق النار“.

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