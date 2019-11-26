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رسميا.. الجامعة العربية ترفض تحول الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:57 م بتوقيت مسقط

رسميا.. الجامعة العربية ترفض تحول الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة- رويترز

رفضت جامعة الدول العربية رسميا قرار الولايات المتحدة بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، قائلة إن التحرك خطر على السلام وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الجامعة قولها خلال جلسة استثنائية بالقاهرة إن الموقف الأمريكي ”باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني“ وأظهر ”استهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية“.

وألغى إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو يوم 18 نوفمبر موقفا تبنته الولايات المتحدة خلال رئاسة جيمي كارتر عام 1978. وانتقد زعماء فلسطينيون وعرب تحرك إدارة ترامب باعتباره الأحدث في سلسلة من المبادرات المؤيدة لإسرائيل التي تضر بمساعي السلام.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين ”على أي شيء سيتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة أو مستوطنون مغتصبون للأرض“.

 

 

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