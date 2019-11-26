الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أعنف زلزال يضرب ألبانيا يخلف 4 قتلى ومبانٍ منهارة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:54 م بتوقيت مسقط

أعنف زلزال يضرب ألبانيا يخلف 4 قتلى ومبانٍ منهارة

تيرانا- رويترز

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في ألبانيا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء جراء أقوى زلزال يهز العاصمة تيرانا والمنطقة المحيطة بها منذ عقود مما أسفر أيضا عن انهيار مبان وحصار بعض السكان وسط الأنقاض.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة ووقع قبيل الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) وهو ثاني زلزال قوي يهز المنطقة خلال شهرين.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 30 كيلومترا غربي تيرانا وعلى عمق عشرة كيلومترات. وأشارت متحدثة باسم وزارة الدفاع إلى العثور على جثتي امرأتين تحت أنقاض مبنى سكني في قرية ثوماني الشمالية كما توفي رجل في بلدة كوربين عندما أصيب بنوبة فزع وقفز من مبنى. وأكدت الوزارة أن جثة أخرى انتُشلت من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة دوريس. وعرضت لقطات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق منها ما بدا أنه مبنى منهار في دوريس الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة. وعرضت تسجيلات أخرى مباني بها صدوع كبيرة منها شقة سكنية سقطت أغلب جدران حجرة النوم فيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع للصحفيين ”يساعد رجال الإطفاء وأفراد الجيش السكان (المحاصرين) تحت الأنقاض“ في دوريس وثوماني. وقال رجل مصاب بجرح في خده لشبكة تلفزيون نيوز24 إن ابنته وقريبة له محاصرتان وسط أنقاض مبنى سكني. وقال ”تحدثت مع ابنتي وقريبتي على الهاتف. قالتا إنهما بخير وتنتظران إنقاذهما. لم أتمكن من الحديث مع زوجتي. هناك أسر أخرى لكن لم أتمكن من الحديث مع أحد منها“. وقال متحدثان باسم الحكومة لرويترز إن المباني في دوريس هي الأكثر تضررا وإن عددا قليلا من الناس نقلوا إلى مستشفى في تيرانا.

وتحدث شاهد من رويترز عن فرار سكان من المباني السكنية في تيرانا وبعضهم يحمل أطفالا. وانقطعت الكهرباء في عدة أحياء. وبعد ثلاث ساعات من الزلزال الرئيسي وقعت هزة ارتدادية قوية في المدينة.

وكانت هناك هزات أصغر في الساعة التي سبقت الزلزال الذي شعر به سكان منطقة البلقان ومنطقة بوليا بجنوب إيطاليا. ووصف أحد سكان تيرانا لرويترز ما حدث لشقته في الطابق السادس من مبنى سكني قائلا ”استيقظنا بسبب الهزات السابقة لكن الأخيرة هزتنا تماما. كل شيء في المنزل كان يتساقط“.

وتشهد ألبانيا، الواقعة على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني بين اليونان ومقدونيا، أنشطة زلزالية متكررة.

وهز زلزال بقوة 5.6 درجة البلاد في 21 سبتمبر مما أسفر عن وقوع أضرار بنحو 500 منزل وتدمير عدد آخر. وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إنه أقوى زلزال تشهده ألبانيا منذ 30 عاما.

وألبانيا هي أفقر دولة في أوروبا ويقل متوسط دخل الفرد فيها عن ثلث متوسطه في دول الاتحاد الأوروبي وفقا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 مايو 2017

بالصور.. زلزال إيران يخلف قتيلان ومئات الإصابات

المزيد

13 فبراير 2019

هجوم انتحاري على الحرس الثوري الإيراني يخلف قتلى وجرحى

المزيد

27 مايو 2015

قتلى ومفقودون في أعنف موجة سيول تضرب أمريكا.. وحاكم هيوستن يعلن الطوارئ

المزيد

26 سبتمبر 2019

زلزال قوي يضرب إسطنبول

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة