الخيالة السلطانية تخطف لقب الفرق في منافسات التقاط الأوتاد

بركاء- العمانية

انطلقت منافسات التقاط الاوتاد للموسم الحالي على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء بمشاركة 12 فريقا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والمواطنين، حيث أقيمت أول مسابقة في هذا الموسم بحضور ضيوف الشرف سعادة محمد صالح القرناس أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وكيم يانج رئيس الاتحاد الدولي للقوس من على ظهر الخيل ويوسف بن علي الهوتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية وعدد من أعضاء الاتحادات وأحمد بن سيف العبري أمين السر العام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد وعدد من مسؤولي وحدات الخيالة الحكومية.

وتوج بالمركز الأول في المجموع العام للفرق فريق الخيالة السلطانية بواقع 137 نقطة ومثله كل من الفرسان حمد الريامي وحمد الريسي وعمر الحسني وصفوان المعمري وحل ثانيا فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 131 نقطة ومثله كل من الفرسان يوسف المعمري وهلال البلوشي وخالد المعمري وزيد السعيدي وجاء في المركز الثالث أيضا فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 126 نقطة ومثله كل من الفرسان ناصر السيابي وهشام البكري وعاهد البلوشي وخالد الحسني. أما على مستوى نتائج الفردي فحقق المركز الأول الفارس خالد المعمري من خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 36 نقطة وجاء في المركز الثاني الفارس محمد بن نصيب سمحان من خيالة الحاشية السلطانية بواقع 36 نقطة والمركز الثالث الفارس حمد الريامي من الخيالة السلطانية بواقع 36 نقطة ، حيث لم تحسم النتائج إلا بعد إجراء جولات التصفية بين المتسابقين الثلاثة.

وفي فئة الفارسات حققت المركز الأول الفارسة تركية البلوشية من خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 28 نقطة والمركز الثاني المتسابقة سحر الكليبية بواقع 18 نقطة والمركز الثالث المتسابقة فاطمة البلوشية من مدرعات سلطان عمان بواقع 16 نقطة.

وفي ختام المسابقة، قام سعادة محمد صالح القرناس أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وكيم يانج رئيس الاتحاد الدولي للقوس من على ظهر الخيل ويوسف بن علي الهوتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية بتتويج أبطال المسابقة في الفردي والفرق وتكريم المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى.