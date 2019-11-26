الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الخيالة السلطانية تخطف لقب الفرق في منافسات التقاط الأوتاد

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:17 م بتوقيت مسقط

الخيالة السلطانية تخطف لقب الفرق في منافسات التقاط الأوتاد

بركاء- العمانية

انطلقت منافسات التقاط الاوتاد للموسم الحالي على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء بمشاركة 12 فريقا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والمواطنين، حيث أقيمت أول مسابقة في هذا الموسم بحضور ضيوف الشرف سعادة محمد صالح القرناس أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وكيم يانج رئيس الاتحاد الدولي للقوس من على ظهر الخيل ويوسف بن علي الهوتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية وعدد من أعضاء الاتحادات وأحمد بن سيف العبري أمين السر العام رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد وعدد من مسؤولي وحدات الخيالة الحكومية.

وتوج بالمركز الأول في المجموع العام للفرق فريق الخيالة السلطانية بواقع 137 نقطة ومثله كل من الفرسان حمد الريامي وحمد الريسي وعمر الحسني وصفوان المعمري وحل ثانيا فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 131 نقطة ومثله كل من الفرسان يوسف المعمري وهلال البلوشي وخالد المعمري وزيد السعيدي وجاء في المركز الثالث أيضا فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 126 نقطة ومثله كل من الفرسان ناصر السيابي وهشام البكري وعاهد البلوشي وخالد الحسني. أما على مستوى نتائج الفردي فحقق المركز الأول الفارس خالد المعمري من خيالة مدرعات سلطان عمان  بواقع 36 نقطة وجاء في المركز الثاني الفارس محمد بن نصيب سمحان من خيالة الحاشية السلطانية بواقع 36 نقطة والمركز الثالث الفارس حمد الريامي من الخيالة السلطانية بواقع 36 نقطة ، حيث لم تحسم النتائج إلا بعد إجراء جولات التصفية بين المتسابقين الثلاثة.

وفي فئة الفارسات حققت المركز الأول الفارسة تركية البلوشية من خيالة مدرعات سلطان عمان بواقع 28 نقطة والمركز الثاني المتسابقة سحر الكليبية بواقع 18 نقطة والمركز الثالث المتسابقة فاطمة البلوشية من مدرعات سلطان عمان بواقع 16 نقطة.

وفي ختام المسابقة، قام سعادة محمد صالح القرناس أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وكيم يانج رئيس الاتحاد الدولي للقوس من على ظهر الخيل ويوسف بن علي الهوتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية بتتويج أبطال المسابقة في الفردي والفرق وتكريم المتسابقين الحاصلين على المراكز الأولى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أبريل 2017

الخيالة السلطانية تخطف لقب الوحدات في ختام قفز الحواجز بالرحبة

المزيد

05 أبريل 2017

الخيالة السلطانية تخطف الفئتين (ب) و (ج) وخيالة الشرطة تسيطر على (د)

المزيد

26 يناير 2016

الخيالة السلطانية تخطف ألقاب ثالث مسابقات الدريساج"بميدان الرحبة"

المزيد

18 أبريل 2017

الخيالة السلطانية تخطف الفئة باء وخيالة الشرطة تهيمن على الفئتين جيم ودال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السنيدي يستعرض تعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطيّة من رئيس القُمُر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة