2019 ثاني أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA، أن "درجة حرارة سطح الأرض والمحيطات خلال شهر أكتوبر الماضي هي ثاني أعلى درجة حرارة لشهر أكتوبر منذ أن بدأ تسجيل درجات الحرارة"، والتي يعود تاريخها إلى عام 1880.

وأضافت الإدارة "كانت درجة الحرارة من عام حتى الآن لعام 2019 ثاني أكثر درجات الحرارة مسجلة في الفترة من يناير إلى أكتوبر".

ووفقًا لكل من الإدارة الوطنية وكذلك وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فقد كان عام 2016 الأكثر حرارة على الإطلاق.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الإدارة الوطنية وناسا لهما طرق مختلفة في تتبع درجات الحرارة العالمية. فالإدارة الوطنية تستبعد أجزاء من القطب الشمالي في بيانتها، في حين لا تفعل ناسا ذلك.

وتم رصد درجات الحرارة الدافئة في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أجزاء من شمال وغرب المحيط الهادئ وشمال شرق كندا، وكذلك أجزاء من جنوب المحيط الأطلسي وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي وأمريكا الجنوبية.

وقالت الإدارة الوطنية: "سجلت منطقة صغيرة فقط في الولايات المتحدة في الجانب الغربي درجات حرارة باردة في أكتوبر".