تذوق الطعام مقابل 129 دولارا في اليوم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يقدم فندق بريطاني 129 دولارًا في اليوم الواحد مقابل القيام بعمل غير عادي، وهو إجراء اختبار تذوق للشاي والكعك والوجبات الخفيفة الأخرى.

وقال Daffodil Hotel & Spa ومقره إنجلترا، إنه سيتم اختيار خبير تذوق لتناول الشاي والوجبات الخفيفة بما في ذلك الشمندر وبسكوت وفطيرة النعناع.

وسيتلقى المرشح الذي يقع عليه الاختيار مبلغا بقيمة 129 دولارًا، إضافة إلى إقامة ليلة مجانية له ولشخص أخر.

وقال الفندق: "نستعد لإطلاق نوع من أنواع الشاي الفاخر بعد الظهر، ونتطلع إلى فريق من الذواقة لمساعدتنا في التأكد من أنه الأفضل على الإطلاق في المملكة المتحدة".

والتقدم للوظيفة يتم من خلال الموقع الإلكتروني للفندق وسيتم الإعلان عن الفائز هذا الأسبوع.