الثلاثاء, 26 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

تذوق الطعام مقابل 129 دولارا في اليوم

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:47 ص بتوقيت مسقط

تذوق الطعام مقابل 129 دولارا في اليوم

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يقدم فندق بريطاني 129 دولارًا في اليوم الواحد مقابل القيام بعمل غير عادي، وهو إجراء اختبار تذوق للشاي والكعك والوجبات الخفيفة الأخرى.

وقال Daffodil Hotel & Spa ومقره إنجلترا، إنه سيتم اختيار خبير تذوق لتناول الشاي والوجبات الخفيفة بما في ذلك الشمندر وبسكوت وفطيرة النعناع.

وسيتلقى المرشح الذي يقع عليه الاختيار مبلغا بقيمة 129 دولارًا، إضافة إلى إقامة ليلة مجانية له ولشخص أخر.

وقال الفندق: "نستعد لإطلاق نوع من أنواع الشاي الفاخر بعد الظهر، ونتطلع إلى فريق من الذواقة لمساعدتنا في التأكد من أنه الأفضل على الإطلاق في المملكة المتحدة".

والتقدم للوظيفة يتم من خلال الموقع الإلكتروني للفندق وسيتم الإعلان عن الفائز هذا الأسبوع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2019

عناق بقرة مقابل 75 دولارا في الساعة!

المزيد

11 يونيو 2019

بالفيديو.. لاعب كرة قدم يدعو المشجعين لمتابعة "موته الرحيم" مقابل 90 دولارا

المزيد

02 يوليو 2015

طالبات: طول اليوم الدراسي وصعوبة إعداد الطعام والبعد عن الأهل.. تحديات كبيرة في رمضان

المزيد

10 أبريل 2016

"سبار" يطلق حملة "تذوق العالم" في السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وزير الديوان يثمن الجهود الحثيثة لرفع كعب الشعر عاليا ودعم الحركة الأدبية العمانية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السعدي: واثقون من قدرة لاعبي "الأحمر" على تحقيق نتائج مشرفة في "خليجي 24"

رياضة - محلي

"سجل القوى العاملة" تطلق بوابة "نمر" لتحسين إجراءات الربط البينية

الاقتصاد - محلي

الرمحي: الدراسات جارية للوقوف على إمكانية طرح حصة من "النفط العمانية وأوربك"

الاقتصاد - محلي

محافظ مسقط يدشن كتاب "رسائل من أبي"

المحليات - أخبار

بن علوي: رغبة حقيقية لدى السعودية في الحوار مع "أنصار الله"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

إجازة العيد الوطني للقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

القبض على صاحب فيديو "الاعتداء بالضرب" .. وضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة

المحليات - شرطة

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة