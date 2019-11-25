وفاة طالبة هندية لدغها ثعبان داخل الفصل

تم إيقاف مدير مدرسة في الهند عن العمل عقب موت تلميذة لدغها ثعبان في أحد الفصول الدراسية.

واتهمت أسرة وزملاء التلميذة شيهلا شيرين طاقم التدريس بعدم التعامل بجدية مع إصابتها الخطرة وعدم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقد أثار موت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات غضبا واسع النطاق واحتجاجات في منطقة سولثان باثري في ولاية كيرالا.

وأوقفت الحكومة المحلية أيضا أحد وكلاء المدرسة عن العمل.

وقال شهود عيان إن الطالبة شكت من تعرضها للدغة ثعبان داخل الفصل بالمدرسة.

وكان الثعبان مختبئا في حفرة في الأرضية الأسمنتية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال زملاء التلميذة إن مدرسا، تم إيقافه أيضا، تجاهل مزاعم التلميذة بشأن لدغة الثعبان وطلبها المساعدة الطبية.

ولم تنقل الطالبة إلى المستشفى إلا بعد ساعة كاملة عندما ذهب والدها إلى المدرسة ليعيدها للمنزل في موعد الإنصراف، وذلك بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقالت أسرة الطفلة إنها قامت بزيارة ثلاث مستشفيات للحصول على ترياق لسم الثعبان دون جدوى، وتوفيت شيرين وهي في طريقها للمستشفى الرابع.

وأصدر مسؤولو التعليم في الولاية تعليماتهم للمدارس المحلية بفحص المباني التابعة لهم وتنظيفها.

ويدرس عدد من المؤسسات الحكومية، بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة لولاية كيرالا، هذه القضية.