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العراق النبيّ

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

العراق النبيّ

 

علي كريم عباس شاعر دجلة

 

عدني بأنَّ النصر فيك محققٌ

                                 وانصف حبيباً في هواكَ تطهّرا

//

ما حبُّ أنصاف الرجالِ لقتلنا

                                      إلا اقتيادٌ للعراق إلى الثرى

//

يجري اغتيالي، لا أريد سلامةً

                                   إلا أراك كما تشاءُ فهل تَرى ؟

//

وطنٌ يصلي الكون خلف جَنابهِ

                                       والله يوحيهِ الرسالةَ مخبرا

//

كلِّم إله الناس أنتَ مُهيأٌ

                                       نعم الكليم إذا أتيتَ المنبرا

//

وطنٌ كعيسى مبرءٌ من علةٍ

                            وطنٌ كما مسرى الرسولِ وقد سرى

//

يا عدل أحمد كم أريد مطالباً

                                     بالعدل إذ يبقى الفسادُ مدمّرا

//

من فكر هذا الجيل صرت مناضلاً

                                    والفكرُ أعظمُ ما أريدُ محررا

//

شاهدتُ هذا الجيل يفرح دائماً

                             وسط الرصاص وكان يحملُ دفترا

//

رسم العراق على صحيفةِ دفترٍ

                                   والرسم في قلب الدفاتر كبّرا

//

كتبَ السلام بما يخطُّ مدادهُ

                                      فتفجر الإشراق فيهِ تفجرا

//

حمل العراق على مصائبِ جرحهِ

                                حمل المساكن والسما والأنهرا

//

ما غير الانسان حالَ فؤادهِ

                                     إلا قضى ربُّ العبادِ تغيُّرا

 

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