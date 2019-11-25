العراق النبيّ

علي كريم عباس شاعر دجلة
عدني بأنَّ النصر فيك محققٌ
وانصف حبيباً في هواكَ تطهّرا
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ما حبُّ أنصاف الرجالِ لقتلنا
إلا اقتيادٌ للعراق إلى الثرى
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يجري اغتيالي، لا أريد سلامةً
إلا أراك كما تشاءُ فهل تَرى ؟
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وطنٌ يصلي الكون خلف جَنابهِ
والله يوحيهِ الرسالةَ مخبرا
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كلِّم إله الناس أنتَ مُهيأٌ
نعم الكليم إذا أتيتَ المنبرا
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وطنٌ كعيسى مبرءٌ من علةٍ
وطنٌ كما مسرى الرسولِ وقد سرى
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يا عدل أحمد كم أريد مطالباً
بالعدل إذ يبقى الفسادُ مدمّرا
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من فكر هذا الجيل صرت مناضلاً
والفكرُ أعظمُ ما أريدُ محررا
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شاهدتُ هذا الجيل يفرح دائماً
وسط الرصاص وكان يحملُ دفترا
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رسم العراق على صحيفةِ دفترٍ
والرسم في قلب الدفاتر كبّرا
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كتبَ السلام بما يخطُّ مدادهُ
فتفجر الإشراق فيهِ تفجرا
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حمل العراق على مصائبِ جرحهِ
حمل المساكن والسما والأنهرا
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ما غير الانسان حالَ فؤادهِ
إلا قضى ربُّ العبادِ تغيُّرا