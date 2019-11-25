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الحاسمة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

الحاسمة

 

ضيف الله سلمان| اليمن

 

ياتحالف تمادى واجرما

                     واعتدى بالحروب الظالمة!!

//

بعد هذا التخبط والعمى

                       أبشر ابشر بسؤء الخاتمة!!

//

كل فرعون بايبكي دما

                       مننا و النهـــاية صــادمة!!

 

من فِيَ احضان الامريكِ ارتمى

                        مستحيل أن تقم له قائمة!!

//

قل لمن عاث في سفك الدماء

                         ضربة الله تأتي قاصمة!!

//

سوّد الله وجهه مثلما

                        صورته بالمجازر قاتمة

//

مـن علينا اعتدى بايندما

                       باتجي له عقوبة صارمة!!

//

(حسبنا الله)!! منهج قَيِّمَا

                       ما خشينا فيَ الله لايِمَة..؟!

//

شعبنا بالولاء والانتماء

                       واجه أقوى الحروب الغاشمة

//

زلزل أعتى القوى واتقدما

                     وافشل(العاصفة)و(الناعمة)!!

//

ما رمينا هو الله من رمى

                     بـ(الصواريخ) أو بـ(الحايمة)

//

عاد سيل العرم بأيدهما

                          با يخلي الممالك جاثمة

//

وأي طاغوت بالغرب احتمى

                         له من الله لعنة دائمة!!

//

بإذن رب السماء با يُهزَما

                   هذه الحرب قد هي حاسمة!!

//

والذي ما فَهِم بايِفهَما

                     بيننا في الشهور القادمة!!

 

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