ضيف الله سلمان| اليمن

ياتحالف تمادى واجرما

واعتدى بالحروب الظالمة!!

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بعد هذا التخبط والعمى

أبشر ابشر بسؤء الخاتمة!!

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كل فرعون بايبكي دما

مننا و النهـــاية صــادمة!!

من فِيَ احضان الامريكِ ارتمى

مستحيل أن تقم له قائمة!!

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قل لمن عاث في سفك الدماء

ضربة الله تأتي قاصمة!!

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سوّد الله وجهه مثلما

صورته بالمجازر قاتمة

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مـن علينا اعتدى بايندما

باتجي له عقوبة صارمة!!

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(حسبنا الله)!! منهج قَيِّمَا

ما خشينا فيَ الله لايِمَة..؟!

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شعبنا بالولاء والانتماء

واجه أقوى الحروب الغاشمة

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زلزل أعتى القوى واتقدما

وافشل(العاصفة)و(الناعمة)!!

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ما رمينا هو الله من رمى

بـ(الصواريخ) أو بـ(الحايمة)

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عاد سيل العرم بأيدهما

با يخلي الممالك جاثمة

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وأي طاغوت بالغرب احتمى

له من الله لعنة دائمة!!

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بإذن رب السماء با يُهزَما

هذه الحرب قد هي حاسمة!!

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والذي ما فَهِم بايِفهَما

بيننا في الشهور القادمة!!