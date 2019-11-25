ضيف الله سلمان| اليمن
ياتحالف تمادى واجرما
واعتدى بالحروب الظالمة!!
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بعد هذا التخبط والعمى
أبشر ابشر بسؤء الخاتمة!!
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كل فرعون بايبكي دما
مننا و النهـــاية صــادمة!!
من فِيَ احضان الامريكِ ارتمى
مستحيل أن تقم له قائمة!!
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قل لمن عاث في سفك الدماء
ضربة الله تأتي قاصمة!!
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سوّد الله وجهه مثلما
صورته بالمجازر قاتمة
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مـن علينا اعتدى بايندما
باتجي له عقوبة صارمة!!
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(حسبنا الله)!! منهج قَيِّمَا
ما خشينا فيَ الله لايِمَة..؟!
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شعبنا بالولاء والانتماء
واجه أقوى الحروب الغاشمة
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زلزل أعتى القوى واتقدما
وافشل(العاصفة)و(الناعمة)!!
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ما رمينا هو الله من رمى
بـ(الصواريخ) أو بـ(الحايمة)
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عاد سيل العرم بأيدهما
با يخلي الممالك جاثمة
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وأي طاغوت بالغرب احتمى
له من الله لعنة دائمة!!
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بإذن رب السماء با يُهزَما
هذه الحرب قد هي حاسمة!!
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والذي ما فَهِم بايِفهَما
بيننا في الشهور القادمة!!