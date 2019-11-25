مجلة "التقاعد" تبرز إنجازات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

مسقط - الرؤية

يستعدُّ صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية لإصدار العدد العاشرة من مجلة "التقاعد"؛ حيث يتناول مجموعة من الموضوعات التي تُواِكب أفضل الممارسات العالمية في عمل مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية؛ من خلال الدراسات والمقالات والجلسات النقاشية التي احتوت عليها المجلة.

وتطرَّقت الكلمة الإفتتاحية لمعالي الشيخ وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، إلى احتفال السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والإنجازات التي تحققت في خدمة الإنسان العماني، والتي شملت -من ضمنها- المتقاعدين والفئات المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي؛ حيث سلَّطت كلمة معاليه على إنجاز مهم في هذا الجانب، والمتعلق بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس.

وتناولتْ الجلسة الحوارية -في العدد العاشر بالمجلة- مهامَ دوائر خدمة المراجعين بالمؤسسات المختلفة واستشراف المستقبل حول طريقة تقديم الخدمات بهذه الدوائر، إضافة لتأثيرات التقنيات المختلفة في تتطور الخدمات المقدمة للمراجعين، وأهمية قياس رضا المستفيدين من هذه الخدمات.

واحتوت المجلة على تغطية لأعمال الاجتماع الثامن عشر للجّنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته السلطنة -مُمثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

وتضمن العدد العاشر حواراً مع رئيس قسم احتساب الحقوق بدائرة المستحقات التقاعدية؛ تناول أهم الأعمال التي يقوم بها القسم، ودوره في إنجاز معاملات المستفيدين في زمن قياسي؛ من خلال اتباع أفضل الممارسات في هذا الجانب.