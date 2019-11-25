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"عمانتل" تدعم مكتبة الأطفال العامة بـ"ركن الابتكار"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

"عمانتل" تدعم مكتبة الأطفال العامة بـ"ركن الابتكار"

 

مسقط - الرؤية
افتُتح، أمس، "ركن الابتكار من عمانتل" في مكتبة الأطفال العامة بالقرم، بحضور صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد الرئيسة الفخرية وعضوة مؤسسة مفوضة بالمكتبة، وطلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل.
وتعرَّف الحضور أثناء تجولهم في ركن الابتكار على ما يضمه من تقنيات ذكية تدعم توجه الحكومة نحو التحول الإلكتروني؛ وتجسد تطلعات عمانتل نحو المستقبل وما يتعلق بالتحول الرقمي و"إستراتيجية 3.0" الداعمة لتوسيع المبادرات المستدامة الخاصة بقطاع التقنيات الرقمية والحلول الذكية.
وقالت ليلى بنت محمد الوهيبية مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل: نهدفُ من خلال التعاون الإستراتيجي مع مكتبة الأطفال العامة إلى نشر ثقافة المعرفة الرقمية لدى الزائرين للمكتبة، خاصة فئة النشء وزيادة الشغف لديهم لإجراء تجارب مختلفة على التقنيات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المتوفرة في الركن ومشاهدة نتائجها عمليًّا؛ إذ يعد ركن الابتكار حاضنة تعليمية ومن خلاله يمكن للطفل تعلّم الكثير عن تقنية المعلومات.
وأضافت الوهيبية: نؤمن في عمانتل بقدرات أبنائنا من فئة النشء، وتطلعاتهم المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ لذلك بادرنا بتهيئة البيئة الخصبة للابتكار ومساندتهم للتفكير خارج المألوف. ونفخر جميعا بما تقدمه مكتبة الأطفال العامة من خدمات تعليمية وبحثية خاصة بالنشء وإسهاماتها في مسيرة التعلّم الذاتي ونشر ثقافة الإطلاع والمعرفة والاكتشاف من خلال عدة وسائل تعليمية. ويأتي ركن الابتكار من "عمانتل" رافدا مهمًّا من الروافد الأساسية لمكتبة الأطفال خاصة في الجانب التقني ومكملا للدور الرئيسي الذي من أجله تم افتتاح المكتبة .
وقال راشد بن حمد الكيومي المدير التنفيذي والعضو المؤسس لمكتبة الأطفال العامة: إن افتتاح ركن الابتكار من عمانتل إضافة مهمة للخدمات التعليمية التي تقدمها المكتبة للأطفال. وتحتوي المكتبة أكثر من 16 ألف كتاب ورقي وأكثر من 3 آلاف كتاب من المصادر الإلكترونية، إضافة للكثير من الألعاب التعليمية الإلكترونية المختارة، وبالتالي فإن إضافة ركن الابتكار سيعزز البدائل التعليمية المتاحة لرواد مكتبة الأطفال العامة، ويفتح آفاقا جديدة لتنمية مواهب الأطفال وتطوير قدراتهم وإبدعاتهم.
من جانبه، قال سلطان بن محسن الصبحي رئيس فريق التشغيل بركن الابتكار من عمانتل: يسعدني أن أكون جزءا من هذا المشروع؛ وقد ارتأت عمانتل من منطلق المسؤولية الاجتماعية أن العطاء والتعليم التقني للأجيال القادمة هما الوجهة الصحيحة لإعداد جيل مبتكر ومبادر؛ لذلك أتوجه بالشكر إلى عمانتل لمنحي فرصة تأسيس فريق لتشغيل ركن الابتكار من عمانتل وتخصيص ميزانية مالية لرفد الركن ببراءات اختراعات ذات جدوى اقتصادية.

 

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