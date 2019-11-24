"الأحمر" يخوض أولى الحصص التدريبية قبيل ضربة البداية أمام البحرين

◄ تكريم أحمد مبارك بدرع تذكاري

الدوحة- الرؤية

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقرر إقامتها بالدوحة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل، اجتماعا بلاعبي منتخبنا الوطني في فندق جراند حياة مقر إقامة المنتخب.

وتمّ خلال الاجتماع التطرق إلى قوانين البطولة والجوانب الإعلامية إضافة إلى الأماكن المخصصة لعلاج وتأهيل اللاعبين خلال إقامة البطولة، وغيرها من الأمور التي تختص باللاعبين. كما تمّ تكريم قائد الأحمر العماني اللاعب أحمد مبارك في نهاية اللقاء بدرع تذكاري من قبل اللجنة.

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم أمس أولى حصصه التدريبية على الملعب الثالث بجامعة قطر بعد أن أجرى حصة بدنية في الصالة البدنية بمقر إقامته، ويستهل "الأحمر" مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" (دور المجموعات) بمواجهة منتخب البحرين بعد غد الأربعاء في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت السلطنة ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي يلتقي في المباراة الثانية منتخبي السعودية والكويت، فيما تفتتح البطولة غدًا الثلاثاء بلقاء المنتخب القطري مستضيف البطولة والمنتخب العراقي، ويواجه منتخب الإمارات نظيره اليمني يضمن المجموعة الأولى.

ووصلت بعثة منتخبنا إلى الدوحة استعدادًا لخوض منافسات البطولة، وحظي حامل اللقب باستقبال حافل لدى وصوله مطار حمد الدولي، وكان سعادة نجيب البلوشي سفير السلطنة لدى دولة قطر في مقدمة المستقبلين، إضافة إلى أحمد عبد العزيز البوعينين عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة القطري، ونائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فضلا عن حشد كبير من وسائل الإعلام المختلفة والجماهير والمتطوعين.

ويلعب الأحمر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت، ويسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما أحرز لقب النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، فيما فاز بكأس الخليج للمرة الأولى في نسخة 2009 والتي أقيمت في مسقط.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبًا هم: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني، وللدفاع محمد المسلمي وعلي البوسعيدي وعبد السلام المخيني وعبد العزيز الغيلاني وأحمد الكعبي وسعد سهيل المخيني وفهمي سعيد بيت دوربين وعمران الحيدي ومحمد الرواحي، والمنذر ربيع العلوي وحارب جميل السعدي وزاهر سليمان الأغبري ومحمد مبارك الغافري وأحمد مبارك المحيجري وأرشد العلوي ومحسن جوهر الخالدي وياسين الشيادي، ومحسن الغساني وسعيد الرزيقي وعبدالعزيز المقبالي، كما تضم البعثة عددا كبيرا من الاداريين، ووفدًا إعلاميا.