جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

◄ عدم معادلة شهادات الدكتوراه في القانون أو أحد مجالاتها الفرعية بدون الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون أو الماجستير على الأقل

◄ عدم معادلة الشهادات الدراسية للطلبة الدارسين في كلية الدراسات الإسلامية والعربية وجامعة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة والملتحقين بعد قرار إلغاء الاعتراف بهما

◄ إلغاء الاعتراف بالمؤسسة التعليمية The University of Buckingham

◄ عدم الاعتراف بالتعليم بنظام السنتين للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في المملكة المتحدة وأستراليا

مسقط- الرؤية

أصدرت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي قرارا وزاريا باعتماد قرارات لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها".

ويقضي القرار

بإلغاء الاعتراف بالمؤسسة التعليمية The University of Buckingham من قائمة المؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة بها في المملكة المتحدة، وإدراج المؤسسات التعليمية التالية University of Charleston، Thomas Jefferson University وThe College of Wooster بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك HEC Paris وEM Normandie وNEOMA Business School بجمهورية فرنسا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة بالوزارة. كما يقضي القرار الاعتراف "بالجامعة الأمريكية في الإمارات" بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة، وتعتمد فقط التخصصات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة. ويقضى القرار الوزاري كذلك بإلغاء جميع القرارات السابقة للجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" التي تتعارض مع القائمة المحدثة، كما يلغي ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

وفي ذات الإطار أصدرت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها عددا من القرارات المهمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته مؤخرا بوزارة التعليم العالي.

وبناء على القرار الوزاري الذي يقضي بإلغاء الاعتراف بالمؤسسة التعليمية The University of Buckingham من قائمة المؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة بها في المملكة المتحدة، قررت اللجنة وقف التحاق الطلبة العمانيين بهذه الجامعة وعدم معادلة الشهادات الصادرة منها بعد هذا القرار.

وقررت اللجنة عدم الاعتراف بالتعليم بنظام السنتين للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في المملكة المتحدة وأستراليا؛ مع التأكيد على الملحقيات الثقافية بعدم قبول أي طلبة للدراسة في البرامج الدراسية للبكالوريوس المطروحة بنظام السنتين، وإلزام الطلبة المبتعثين الملتحقين ببرامج البكالوريوس (بنظام السنتين) حاليا بإتمام دراسة عدد 360 نقطة معتمدة وإلا فلن يتم معادلة شهاداتهم من قبل الدائرة.

كما قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Cheikh Anta Diop University بالسنغال ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة؛ وذلك لتدني مستوى المؤسسة التعليمية في مواقع التصنيف العالمية، وعدم ادراج مؤسسة التعليم العالي Centre d'Etudes Diplomatiques et Strategiques بفرنسا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وذلك لتدني تصنيف الجامعة في فرنسا وفي مواقع التصنيف العالمية، و عدم الاعتراف بمؤسسة The Arab Academy in Denmark بالدنمارك كونها غير حاصلة على اعتراف الجهات المختصة بالدنمارك، وتدرج ضمن قائمة المؤسسات غير المعترف بها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى عدم معادلة جميع الشهادات الصادرة من المؤسسة.

وقررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي University of South Wales Dubai في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها غير حاصلة على اعتراف الجهات المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وعدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Cyberjaya University College of Medical Science بماليزيا، لحين حصولها على مسمى جامعة في ماليزيا، ومن ثم توفر معلومات ودراسات كافية عن مدى كفاءة الخريجين من الجامعات الماليزية في المجالات الطبية في سوق العمل بالسلطنة، وعدم الاعتراف ببرنامج ماجستير الآداب تخصص Olympic Studies المطروح في German Sport University Cologne بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وذلك كون نظام الدراسة في البرنامج يعتمد على معادلة 60 نقطة معتمدة بناء على عدد سنوات الخبرة السابقة وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

بينما وافقت اللجنة السماح للطلبة العمانيين بالالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنظامي التفرغ الجزئي والتفرغ الكلي.

قرارات المعادلة :

قررت اللجنة تعديل صيغة العبارة المستخدمة في معادلة شهادات البكالوريوس أو ما يكافئها أكاديميا والصادرة من خارج السلطنة من عبارة: تعادل مؤهل جامعي بذات التخصص إلى عبارة: تعادل مؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.

وقررت معادلة شهادة ماجستير العلوم التطبيقية في تخصص (Supply Chain Management) (بنظام التعلم الشبكي)، الصادرة من Massachusetts Institute of Technology بالولايات المتحدة الأمريكية 2018 م، بدرجة ماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة الماجستير في الأديان والثقافات والسياسات، الصادرة من Ecole Pratique des Hautes Etudes بفرنسا عام 2013م، بدرجة ماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة ماجستير العلوم في تخصص ادارة النقل الجوي (بنظام التعلم الشبكي)، الصادرة من City University of London بالمملكة المتحدة عام 2018م، بدرجة الماجستير بذات التخصص، ومعادلة شهادة Doctor of Law (Juris Doctor) والصادرة من جامعة University of Wisconsin-Madison بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2017م. بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس الآداب في تخصص إدارة الاعمال/ التسويق /الإدارة، الصادرة من New England College الأمريكية بفرع المملكة المتحدة عام 1990م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص الامن السيبراني، الصادرة من De Montfort University بالمملكة المتحدة عام 2019م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية والتصنيع الغذائي، الصادرة من جامعة البلقاء التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2019م، بمؤهل جامعي(بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة دكتور في الطب، الصادرة من Kharkiv National Medical University بأوكرانيا عام 2016م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.

كما قررت معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة، الصادرة من Asia Pacific University of Technology & Innovation بماليزيا عام 2019م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص، ومعادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص Mechanical Engineering، الصادرة منUniversity of San Carlos بجمهورية الفلبين عام 2000م، في مستوى دبلوم بعد دبلوم التعليم العام، ومعادلة شهادة Ontario College Advance Diploma في برنامج تكنولوجيا الانشاءات، الصادرة من George Brown College بكندا عام 2007م بدبلوم متقدم بعد شهادة الثانوية العامة، ومعادلة شهادة دبلوم تدريب في تخصص السكرتارية والإدارة المكتبية، الصادرة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت عام 2012م، بدرجة الدبلوم بعد دبلوم التعليم العام. ومعادلة جميع الحالات الأخرى المشابهة التي لم يتم معادلتها سابقا من قبل اللجنة إذا كانت منطبقة عليها شروط المعادلة الأخرى.

قرارات عدم المعادلة

وقررت اللجنة عدم معادلة شهادات الدكتوراه في القانون أو أحد مجالاتها الفرعية بدون الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون او الماجستير على الأقل؛ كونه يعتبر من التخصصات التخصصية التي تتطلب دراسة أساسياتها قبل الالتحاق بمرحلة الدكتوراه.

كما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص الصادرة من جامعة الحسن الاول بالمملكة المغربية عام 2018م. وذلك لأن صاحب العلاقة لم يدرس أساسيات تخصص القانون، ولا يوجد تسلسل لدراسة التخصص في درجتي البكالوريوس والماجستير، كما أن الطالب لم يحصل على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة وهو ما يخالف البند(أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة عـدم معادلة شهادة ماجستير الآداب في تخصص Leadership in Development Finance،) بنظام التعلم الشبكي (، الصادرة من Frankfurt School of Finance & Management بجمهورية المانيا الاتحادية عام 2018م، وذلك كون الدراسة تمت بنظام التعلم الشبكي في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي. وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعدم معادلة شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، الـــــــصادرة من University of Wolverhampton بالمملكة المتحدة عام 2018م؛ لعدم الحصول على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، ولكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد وهو نظام دراسي غير معترف به من قبل الوزارة بجمهورية الهند، كما أن الدراسة تمت في جهة وسيطة غير معتمدة من قبل الوزارة. وهو ما يخاف البند رقم (أ) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة كذلك عـدم معادلة شهادة ماجستير إدارة الاعمال في تخصص Aviation Management، الصادرة من جامعة الامارات للطيران بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2018م. وذلك لعدم الحصول على شهادة البكالوريوس قبل الالتحاق بدراسة برنامج الماجستير، ولكون الحالة ليست من الحالات التي تنطبق عليهم شروط نظام ذوي الخبرة المحددة بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، كما أن دولة الامارات العربية المتحدة ليست من ضمن الدول التي تعترف بالدراسة بنظام ذوي الخبرة؛ وهو ما يخالف البند (4) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

كما قررت اللجنة عدم معادلة دبلومي الدراسات العليا (دبلوم القانون العام ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية)، الصادرتين من جامعة بنها بجمهورية مصر العربية عام 2017م وذلك لعدم الانتظام في مقر المؤسسة التعليمية أثناء الدراسة. وهو ما يخالف البند(هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة عدم معادلة الشهادات الدراسية للطلبة الدارسين في كلية الدراسات الإسلامية والعربية وجامعة عجمان بدولة الامارات العربية المتحدة والملتحقين بعد قرار اللجنة بوقف الاعتراف بالمؤسستين في اجتماعها رقم (1/2015) الذي عقد بتاريخ 20/1/2015م . وذلك بسبب التحاق الطلاب في مؤسسة تعليمية بعد قرار الوقف الصادر من اللجنة، وعدم حصولهم على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة، ولأن المؤسسة التعليمية ليست من ضمن مؤسسات الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق الطلاب بها وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. وعدم معادلة شهادة الليسانس في الآداب تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها، الصادرة من جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية عام 2008م، وذلك لكون الدراسة تمت بنظام الانتساب الموجه وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة؛ وهو ما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، الصادرة من جامعة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2019م، وذلك لعدم الانتظام الكلي في مقر المؤسسة التعليمية أثناء الدراسة، ولعدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة؛ وهو ما يخالف البندين رقمي (أ و هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وقررت اللجنة عدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة، الصادرة من Asia Pacific University of Technology & Innovation بماليزيا بالارتباط مع Staffordshire University بالمملكة المتحدة عام 2019م. وذلك لكون البرنامج غير معتمد من قبل الجهات المختصة بماليزيا؛ وهو ما يخالف البند(ب) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتطبيقية في تخصص إدارة اعمال، الصادرة من جامعة عدن بالجمهورية اليمينة عام 2016م. وذلك لكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد في جامعة غير موصى بالدراسة بها بنظام التعلم الشبكي، وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعـدم معادلة شهادة بكالوريوس الاقتصاد والعلوم الإدارية في تخصص إدارة الأعمال، الصادرة من جامعة وادي النيل بجمهورية السودان عام 2017م، وذلك لكون الدراسة تمت بنظام الانتساب الموجه في دولة قطر، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة. وهو ما يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، وعدم معادلة شهادة الدبلوم في تخصص Mechatronic Engineering الصادرة من INPENS International College بماليزيا عام 2002م، وذلك: لعدم الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام قبل الالتحاق بدراسة درجة الدبلوم الجامعي. وهو ما يخالف الفقرة(أ) من البند (1) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

كما قررت اللجنة عـدم معادلة شهادة Applied Bachelor في تخصص Aerospace Technology، الصادرة من جامعة الامارات للطيران بالارتباط مع Coventry University بدولة الامارات العربية المتحدة عام 2018م، وذلك لكون البرنامج الدراسي غير معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة؛ وهو ما يخالف البند(أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها ،وعدم معادلة شهادة بكالوريوس الآداب في تخصص العلاقات الدولية، الصادرة من Eu Business School بإسبانيا عام 2014م، وذلك كون المؤسسة غير حاصلة على الاعتراف من قبل الجهات المختصة بدولة المقر. وهذا ما يخالف البند (أ) من المادة السابعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

كما قررت اللجنة عدم معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في الإدارة والاعمال، الصادرة من Buckingham The University of بالمملكة المتحدة عام 2018م، وذلك لعدم الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة بالمؤسسة التعليمية المذكورة؛ وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها ،كما أن الطالب لم يستكمل الحصول على عدد 360 نقطة معتمدة - حيث أنه رسب في ( 45 ) نقطة معتمدة في مواد أساسية في التخصص، كما أن الطالب درس البكالوريوس بنظام السنتين الدراسيتين، وهو ما يخالف الجزئية (د) من البند (4) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.