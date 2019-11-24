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بنك التنمية يناقش خطة التمويل التنموي للعام المقبل

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

بنك التنمية يناقش خطة التمويل التنموي للعام المقبل

 

 

مسقط – الرؤية

 

عقد بنك التنمية العماني أمس الاجتماع السنوي للإدارة التنفيذية مع مديري الدوائر والفروع ورؤساء الوحدات والأقسام بالبنك، لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلة للبنك والموازنة السنوية التي اعتمدها مجلس الإدارة، في إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز التمويل التنموي للمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة بما يواكب خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي ورفد الاستثمارات الوطنية على كل المستويات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية ومحافظات السلطنة.

ويهدف الاجتماع إلى إطلاع مسؤولي البنك على سبل الارتقاء بالتمويل التنموي في العام 2020م، للوصول بالإقراض التنموي إلى 80 مليون ريال، في إطار دعمه للمباردات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية بما يعجل الاستثمار والاستفادة من المزايا التي يوفرها البنك.

وناقش الاجتماع أداء البنك خلال العام 2019؛ وخطط الدوائر الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين للارتقاء بالأداء إلى المستويات التي يتطلع البنك إلى أن يصلها وضرورة مواكبة التطورات في التمويل التنموي في الفترة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى خطة التوظيف للعام القادم الهادفة إلى توفير احتياجات البنك من الكادر الوظيفي المؤهل ضمن خطط البنك للتوسع في الأنشطة التمويلية التنموية .

واستمعت الإدارة التنفيذية إلى مقترحات مديري الفروع حول سبل تحقيق أهداف البنك وتوجهات مجلس الإدارة، وتبادل الآراء بين الإدارة التنفيذية ومسؤولي الإدارات والفروع حول خطط الارتقاء بالأداء في الفترة القادمة.

ويمتلك البنك 18 فرعا في محافظات السلطنة و6 مكاتب إقليمية في المحافظات، ويبلغ عدد موظفيه 261 موظفا ونسبة التعمين تتجاوز 99%.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لمديري ومسؤولي بنك التنمية العماني، وبهدف تعزيز جانب التوعية وإثراء المعلومات للموظفين، تم تنظيم ندوة بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة" بهدف إطلاع المديرين على آخر التطورات التكنولوجية فيما يخدم مصلحة العمل.

وناقشت الندوة ـ التي نظمتها دائرة تقنية المعلومات في البنك ـ ‏العديد من المحاور المتعلقة بتاريخ الثورات الصناعية والتحولات التقنية وخطوط الإنتاج والتشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

 

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