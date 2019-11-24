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بشراكة مع فريق "غيّر روتينك"

"صحار الدولي" راع حصري لماراثون "عمان ران 49"

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" راع حصري لماراثون "عمان ران 49"

 

مسقط - الرؤية

 

عقد صحار الدولي شراكة مع فريق "غيّر روتينك" للمغامرات ليكون راعيا حصريا لسباق "عمان ران 49"، في إطار احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ49 والأربعين المجيد. وشارك في السباق 49 مشاركًا بالجري لمسافة 49 كيلومترًا عبر مسار يرسم خارطة السلطنة.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: تحتفل السلطنة بعيدها التاسع والأربعين المجيد من عصر النهضة المباركة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه، وتشهد كافة أنحاء السلطنة العديد من الفعاليات والأنشطة ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية. عليه، يمثل عُمان ران 49 حدثا مميزا يعبر عن الاحتفال برحلة التطور والازدهار التي تشهدها السلطنة، وبدروه يفخر صحار الدولي كونه راعيًا حصريًا لهذا الحدث، ولا تقتصر هذه المبادرة على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية فحسب، بل يترجم حرص البنك على تعزيز وعي أفراد المجتمع بالصحة.

 

وتضمّن برنامج الفعالية سباق ماراثون وأنشطة أخرى اختتمت بتكريم المشاركين. وتمّ تقسيم سباق الماراثون إلى مراحل مختلفة ليرسم مسار السباق النهائي خارطة السلطنة. وبدأ الرياضيون بالتسابق ابتداء من الموج مسقط، ليمروا بالعديد من المعالم السياحية والحيوية في العاصمة مسقط كمطار مسقط الدولي ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، لينتهي السباق في نقطة البداية وهي الموج مسقط. واختتم السباق باجتماع المشاركين في نقطة بدء السباق - الموج مسقط - ليتم بعد ذلك الاحتفال بإنجازهم المحقق ضمن حفل التكريم في ختام الفعالية.

ومن جانبه، قال محمود بن عبدالله العامري، مدير العلاقات العامة بفريق غيّر روتينك للمغامرات: نسعد بدعم صحار الدولي وتقديره لمدى أهمية هذا الحدث الكبير، إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في صحة ورفاهية المجتمع الذي نخدمه، حيث تميز عُمان ران 49 كحدث بمساره التضاريسي الفريد من نوعه والمليئ بالتحديات والعقبات.

ويحرص صحار الدولي على دعم ومساندة الأنشطة والمبادرات المجتمعية والمؤسسية المختلفة، وإلى جانب دعم عُمان ران 49، واستمرارًا لاحتفالات صحار الدولي بالعيد الوطني الـ 49 المجيد، نظم البنك حفلا لموظفيه احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية في مكتبه الرئيسي بمجمع السيف في شاطئ القرم.

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