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يوم مفتوح لمراكز إعداد الناشئين بعبري

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

نظَّمتْ دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة فعاليات وأنشطة، اليوم المفتوح لإعداد الناشئين بحديقة السليف بولاية عبري، تخلل الفعاليات مسابقات رياضية وترفيهية، وتم استعراض مهارات لاعبي مراكز إعداد الناشئين وقصائد شعرية وطنية في حب الوطن ومولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- كما تمَّ توزيع الهدايا التشجيعية للاعبين وأولياء الأمور والحضور.

ورعى الفعاليات سليم بن مطر البلوشي مدير ادارة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة، وعلي بن هاشم العبري إداري مراكز إعداد الناشئين ومدربي المراكز وأولياء الأمور والأهالي.

وقال سليم بن مطر البلوشي مدير ادارة الشؤون الرياضية: إنَّ هناك إشرافا إداريا ومتابعة مستمرة للاعبين لفترة تدريبهم، وكذلك توفر لهم دائرة الشؤون الرياضية الملاعب المهيأة، إضافة إلى التغذية والملابس.

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