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تحديد موعد الحكم بقضية "فساد" البشير

الأحد 24 نوفمبر 2019 05:13 م بتوقيت مسقط

تحديد موعد الحكم بقضية "فساد" البشير

 

الخرطوم - الوكالات

أعلن رئيس محكمة في الخرطوم، أن النطق في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سيكون في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن، في ختام جلسة استماع لشهود الدفاع، إن موعد النطق بالحكم فيما يتعلق بقضية الفساد المالي التي يحاكم فيها عمر البشير، قد حدد في الرابع عشر من ديسمبر القادم، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويحاكم الرئيس السوداني السابق بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 سنوات.

وأقرّ البشير في مايو الماضي بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتعلقة بالفساد، كما كشف عن أسماء متورطة معه.

جدير بالذكر أن البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي، بعد نحو 4 أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أوقف منذ ذلك التاريخ، واحتجز في "سجن كوبر"، شديد الحراسة في الخرطوم.

 

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