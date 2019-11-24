توقعات بـ "هجمات جديدة" مماثلة لاعتداء "أرامكو"

المنامة - الوكالات

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أنه يتوقع شن "هجمات جديدة" مماثلة لما تعرضت له شركة "أرامكو" السعودية في سبتمبر الماضي.

وأعرب ماكينزي لصحيفة "نيويورك تايمز" قبيل منتدى "حوار المنامة" عن قناعته بأن نشر الولايات المتحدة 14 ألف جندي إضافي في الخليج منذ الربيع الماضي جعل إيران تتخلى عن خططها لمهاجمة أهداف أمريكية لكن ليس الدول المجاورة.

وقال: "أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يتم شن هجمات جديدة.

وأشار إلى أن الهجوم على "أرامكو" كان "مذهلا من حيث جرأته... لا أستبعد وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

وبكلمته في منتدى المنامة، دعا دول المنطقة إلى التعاون مع الولايات المتحدة للتصدي لأي اعتداء إيراني محتمل، مشددا على أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لردع طهران.