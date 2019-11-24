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احتضان النسيان

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

احتضان النسيان

 

سماح الضاهر| ألمانيا

 

أبحث عنك بين الدروب

في صقيع الليل الغافي

أبحث عنك

في وحدتي

وفي أنين كلماتي

في شتاءٍ غفا عنوة

على آخر عناقِ بيننا

كأنه فصولٌ من الألوان

وربيع مزهرٌ في عمق الآمي 

يغافل البعد و يذهب إليك

حيثُ هناك

لحظاتٌ من سكون

أعودُ بها إلى نفسي

لأعبث بذكرياتٍ طوتها الحياة

كأنها صفحات

ممنوع الإقتراب منها

محظورةٌ هي  في واقع

نكابر بقوةٍ لكي نتخطاه

فلا انا احتضنت النسيان يوما

ولا هو ترأف بحالي

أو رحم

غربةَ الروح التي  أرقها

 صيف الهجر

في وحدةٍ تأبى أن تبارح أضلعي

مسكونٌ أنا بالحزن كما لو أنه

ظلٌ ......  يطاوق الآتي

والصمت أغنية تحاور عزلتي

لتلقي بي في بركان من التساؤلات

مؤرجح حلمي على شفير أمل

مسترسلٍ يعارك خوابي اليأس

وصدأ الإنتظار

عله يتلمس بصيص النور

من جدران سجنه القاسي.

 

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