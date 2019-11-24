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رجل مأهول بالحب

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

رجل مأهول بالحب

 

د. ريناس إنجيم | ليبيا

 

أوَ تعلم..

تصاب قصائدي بالغيرة

كلما لمحتني في عينيك

وأنا أعانق النجوم

وأقطف ضوء القمر

أزين به جدائل ليلي

ومن رذاذ الهمس

أحيك فستانا عاري الظهر

لترسم عليه حلمك

الذي طالما حلمت بأن تكتب عليه شعرا

وعلى خصري تصنع كمانا

تنسج على أوتاره

سمفونية أمنيات كادت أن توأد

لولا رحمة العشق

ولطف الاشتياق

لصارت مكفنة بأقمشة الخيبة

ها أنا الآن حقيقة بين ذراعي حلمك

وواقعا يلهث مهرولا يلمس ملامحك

كـ أعمى تائه يتفقد طريقه

أشعر أنني في حضرة معجم رجل مأهول بالحبّ

حتى إني أضعت تفاصيل دهشتي

 ما بين عنقه وأناملي التي كانت تبحث عن الراحة

بعد عمر شاق من الركض خلف المحطات.

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