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حوار مع إبليس

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

حوار مع إبليس

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

إبليس:

ولائي للتمرد في إباء

                       و لائي أول اللاءات لائي

//

ومثلك من يقول اللاء سرا

                       ومثلي من يجاهر بالعداء!!

//

جريٌ قد عصيت الله ربي

                        فلم أسجد لصلصالٍ بدائي!

//

تجوّف مثل طبلٍ من خواءٍ

                     وقد حظيَ المجوّفُ بازدرائي

//

وقد كنت المقرّب من علاه

                             على عشقٍ إلهيّ البهاء

//

أنا اللهبُ المنقّى مثل تبرٍ

                        وأعشقني انبهارا في المَراء

//

وجودٌ عنصريٌ لا يُضاهى

                               له حللُ السيادة والثراء

//

إذا أمرُ السماء أطاح كبري

                                 فطغياني يُندّدُ بالسماء

//

ورغم العته لم أُسجن بجرمي

                              ولم يُطعَم كيانيَ للعَفاء

//

لأمتطيَ الحياةَ على انتقامٍ

                              أعرّيها كمنحرفٍ جِنائي

//

أوسوس في ضمائرَ واهياتٍ

                               فتتبعني مهرولة ورائي

//

لي المجد المحصن من رجالٍ

                           رأوا رمزي جديرا بالثناء!!

//

يُحررهم من الطاعات يُرضي

                              غرورهمُ المحلّق بانتشاء

//

ليطلقَ وحش تيهٍ بربريٍّ

                             يظلّ على الرزيلة بانحناء

//

فلا النفسُ المضلّة في ارتداعٍ

                          ولا عطشُ الغرائز بارتواء !!

//

مصبٌ لا يرى في العهر عيبا

                          خواءٌ في انغماسٍ سفسطائي!

//

بهيميٍّ يسوّل كل إفكٍ

                                ويبقى في مكبّات الخواء

//

أعلمهم سبيل الغيّ كيما

                                  أداوي من غوايتهم بلائي

//

وأشفي غلّ صدريَ بانشراحٍ

                                 شفاء الليل من ألقِ الذُكاء

***

يقول لي المُريد : فدتك نفسي

                                    مثالٌ للصلافة والإباء

//

عظيمٌ في انتهاكك كلّ حدٍّ

                                 ورفضك للنعيم وللبقاء

//

فزدنا بالهداية ياكبيرا

                           به انبهرت بصيرة كلّ راء !!

//

وبارك مخلصيك وكن إليهم

                               كألسنة الجحيم اللانهائي

***

الثائر الإنسان:

خسئتَ فما وعدتَ سوى غرورٍ

                         ورهطك كالهشيم إلى الغُثاء !!

//

و لاؤك مالها عندي رصيدٌ

                          بها يُشرى التعنّتُ من هباء!

//

إذا رفض الطغاة بنود عقدٍ

                                فأنهارٌ تُصبّب من دماء

//

ف لاءٌ للأمانة أن توّفى

                                   ولاءٌ للعدالة والرخاء

//

ولاءٌ للتنازل عن عروشٍ

                             ولو نفد الهواء من السماء

//

أتدعونا لفحشاءٍ وبغيّ

                                 تُجمّلُ ما يُنفّرُ كلّ راء

//

فلا أكل الحرام لديك جنحٌ

                             ولا إيتان أختٍ في اشتهاء

//

ولا إعدام آلافٍ بحربٍ

                             بها شبح الهلاك على ثواء !!

//

مضلٌ مبلسٌ أو عنجهيٌ

                         فكيف بتلك قد تلقى احتفائي؟!!

//

أنا طفل المعارف كلّ إسمٍ

                                له نقشٌ بهيكليَ المضاءِ

//

به روح الإله فلست أخشى

                  من الحرب الضروس على انتمائي

//

أزيد تعلّما فأزيد وعيا

                           وأنسنةً بها كان اصطفائي

//

ويزداد التحرر ويكأني

                            أظلّ ملازما خلقَ الوفاء

//

على أنّ الخطيئة من طباعي

                      ولي فيها المكوث بلا انقضاء

//

أقوم له ومعصيتي جبال

                            فينفشها سحاباتٍ دعائي

//

وحطّته ترمم ما تأتّى

                         وكان العفو ممحاةَ القضاء

//

ولي نفسٌ تقرّعني إذا ما

                       امتطى تيه التعنتِ كبريائي!

//

عجبتُ لنفسِ شيطانٍ مَريدٍ

                    ألا تنوي العدول عن البغاء؟!!

//

ألم تذرف دموعا تائباتٍ

                       ألم تتعب؟ وترغب باكتفاء؟

//

لنا ربٌ غفورٌ منه نلقى

                      السماحة بالندامة والرجاء

//

لعمري توبة الشيطان عيدٌ

                    به عنّا الكوارث في انكفاء

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