حوار مع إبليس

د. ريم سليمان الخش| باريس

إبليس:

ولائي للتمرد في إباء

و لائي أول اللاءات لائي

//

ومثلك من يقول اللاء سرا

ومثلي من يجاهر بالعداء!!

//

جريٌ قد عصيت الله ربي

فلم أسجد لصلصالٍ بدائي!

//

تجوّف مثل طبلٍ من خواءٍ

وقد حظيَ المجوّفُ بازدرائي

//

وقد كنت المقرّب من علاه

على عشقٍ إلهيّ البهاء

//

أنا اللهبُ المنقّى مثل تبرٍ

وأعشقني انبهارا في المَراء

//

وجودٌ عنصريٌ لا يُضاهى

له حللُ السيادة والثراء

//

إذا أمرُ السماء أطاح كبري

فطغياني يُندّدُ بالسماء

//

ورغم العته لم أُسجن بجرمي

ولم يُطعَم كيانيَ للعَفاء

//

لأمتطيَ الحياةَ على انتقامٍ

أعرّيها كمنحرفٍ جِنائي

//

أوسوس في ضمائرَ واهياتٍ

فتتبعني مهرولة ورائي

//

لي المجد المحصن من رجالٍ

رأوا رمزي جديرا بالثناء!!

//

يُحررهم من الطاعات يُرضي

غرورهمُ المحلّق بانتشاء

//

ليطلقَ وحش تيهٍ بربريٍّ

يظلّ على الرزيلة بانحناء

//

فلا النفسُ المضلّة في ارتداعٍ

ولا عطشُ الغرائز بارتواء !!

//

مصبٌ لا يرى في العهر عيبا

خواءٌ في انغماسٍ سفسطائي!

//

بهيميٍّ يسوّل كل إفكٍ

ويبقى في مكبّات الخواء

//

أعلمهم سبيل الغيّ كيما

أداوي من غوايتهم بلائي

//

وأشفي غلّ صدريَ بانشراحٍ

شفاء الليل من ألقِ الذُكاء

***

يقول لي المُريد : فدتك نفسي

مثالٌ للصلافة والإباء

//

عظيمٌ في انتهاكك كلّ حدٍّ

ورفضك للنعيم وللبقاء

//

فزدنا بالهداية ياكبيرا

به انبهرت بصيرة كلّ راء !!

//

وبارك مخلصيك وكن إليهم

كألسنة الجحيم اللانهائي

***

الثائر الإنسان:

خسئتَ فما وعدتَ سوى غرورٍ

ورهطك كالهشيم إلى الغُثاء !!

//

و لاؤك مالها عندي رصيدٌ

بها يُشرى التعنّتُ من هباء!

//

إذا رفض الطغاة بنود عقدٍ

فأنهارٌ تُصبّب من دماء

//

ف لاءٌ للأمانة أن توّفى

ولاءٌ للعدالة والرخاء

//

ولاءٌ للتنازل عن عروشٍ

ولو نفد الهواء من السماء

//

أتدعونا لفحشاءٍ وبغيّ

تُجمّلُ ما يُنفّرُ كلّ راء

//

فلا أكل الحرام لديك جنحٌ

ولا إيتان أختٍ في اشتهاء

//

ولا إعدام آلافٍ بحربٍ

بها شبح الهلاك على ثواء !!

//

مضلٌ مبلسٌ أو عنجهيٌ

فكيف بتلك قد تلقى احتفائي؟!!

//

أنا طفل المعارف كلّ إسمٍ

له نقشٌ بهيكليَ المضاءِ

//

به روح الإله فلست أخشى

من الحرب الضروس على انتمائي

//

أزيد تعلّما فأزيد وعيا

وأنسنةً بها كان اصطفائي

//

ويزداد التحرر ويكأني

أظلّ ملازما خلقَ الوفاء

//

على أنّ الخطيئة من طباعي

ولي فيها المكوث بلا انقضاء

//

أقوم له ومعصيتي جبال

فينفشها سحاباتٍ دعائي

//

وحطّته ترمم ما تأتّى

وكان العفو ممحاةَ القضاء

//

ولي نفسٌ تقرّعني إذا ما

امتطى تيه التعنتِ كبريائي!

//

عجبتُ لنفسِ شيطانٍ مَريدٍ

ألا تنوي العدول عن البغاء؟!!

//

ألم تذرف دموعا تائباتٍ

ألم تتعب؟ وترغب باكتفاء؟

//

لنا ربٌ غفورٌ منه نلقى

السماحة بالندامة والرجاء

//

لعمري توبة الشيطان عيدٌ

به عنّا الكوارث في انكفاء