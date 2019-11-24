جلسات "نجاحي" تستعرض التجارب الملهمة لرواد الأعمال

مسقط - الرؤية

نظَّم بنكُ مسقط جلسة جديدة من "جلسات نجاحي" في محافظة مسقط، بمشاركة مجموعة من رواد الأعمال، يمثلون مختلف القطاعات.. وشهدت الجلسة استعراض تجارب 3 نماذج ناجحة من رواد الأعمال.

وشكَّلت جلسة "نجاحي" فرصة لتبادل المعرفة بين المشاركين، وبناء العلاقات التجارية بين رواد الأعمال، واستعراض عدد من القضايا؛ منها: التحديات التي يُواجهها رواد الأعمال في بداية مسيرتهم، وكيف يتغلبون عليها ويتعلمون منها، وإدراك أهمية إدارة وتنظيم الوقت، والتوفيق بين الالتزام الاجتماعي والأسري ومتطلبات الأعمال، والخطط المستقبلية لتطوير بيئة العمل.

وأشاد الحضور بدور "نجاحي" في تنمية المؤسسات الصغيرة والناشئة من خلال الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البرنامج. وقد دشنت وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي) من بنك مسقط سلسلة لقاءات مؤخرا في "واحة المعرفة" بمحافظة مسقط، بحضور عدد من رواد الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات لبحث عدة موضوعات تهم المؤسسات الصغيرة وبحث كيفية تعزيزها للقيام بدورها في التنمية الاقتصادية.

ويقدِّم "نجاحي" العديد من المزايا للمؤسسات الصغيرة ولرواد الأعمال؛ من بينها: تمويل نقاط البيع بفترة استحقاق تتراوح بين شهر وعام، ولا تتطلب الخدمة تقديم أي ضمانات، كما توفر آلية السداد يوميا من حسابات الزبائن لسداد القروض، كما أن الزبائن غير مطالبين بتقديم أي ضمانات للحصول على تمويل نقاط البيع، ويمكن الحصول على التمويل من خلال تقديم بعض المستندات الأساسية المتعلقة بالمشروع والحساب البنكي.

كما يقدم "نجاحي" تسهيلات للقرض المرن، وهي تسهيلات ائتمانية لتطوير رأس مال الشركة، وتسهيلات نجاحي لتمويل العقود، وبطاقات نجاحي الائتمانية وتسهيلات الخصم على الفواتير وحساب جارٍ متخصص للشركات، وتصل قيمة التمويل لهذه التسهيلات إلى 100 ألف ريال عماني.

وتشملُ مزايا حساب "نجاحي" الجاري حدَّ سحب يومي يصل إلى 1000 ريال عماني؛ لتلبية مُتطلبات الأعمال اليومية من النقد، وتتوافر الشيكات الخاصة لحاملي حساب نجاحي الجاري وخدمة الأولوية في الفروع لزبائن نجاحي لإجراء المعاملات عند الصراف أو غيرها من المعاملات. ولا تتطلب التسهيلات المقدمة من البنك تقديم ضمانات للحصول على القروض، كما أن آلية التقييم تعتمد على أداء المؤسسة المالي خلال السنوات الماضية، ولا يتطلب وجود خطة عمل متكاملة لتقديم الطلب على التسهيلات.

وتتواصَل بنجاح "جلسة نجاحي" التي يُنظِّمها بنك مسقط شهريا -ممثلا في وحدة البيع بالتجزئة (نجاحي)- بمشاركة واسعة من جانب رواد الأعمال وممثلي المؤسسات الصغيرة والناشئة. ويهدف البنك من تنظيم الفعالية إلى توفير منصة لتبادل المعرفة بين رواد الأعمال في مختلف محافظات السلطنة.