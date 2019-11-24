بسبب حواجبها.. كلبة بلا مأوى في روسيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

عثر على كلبة تبلغ من العمر 5 أشهر في ضواحي براتسك في روسيا، ووضعت تحت رعاية ملجأ محلي، لكن جهود عرضها للتبني لم تفلح، والسبب |مظهرها غير العادي".

وعندما شاهد القائمون على الرعاية في ملجأ دوبري روكي للكلبا في براتسك الروسية، الحواجب السوداء للكلبة البيضاء، كانوا مقتنعين أن شخصا ما كان يمزح بقسوة مع وقام برسم حواجبها، ما دفعهم إلى محاولة تنظيفها جيدا، لكن الحواجب لم تختفي، وأدركوا أن الكلبة البيضاء لديها حالة تصبغ طبيعي لكنها فريدة من نوعها.

وقال الطبيب البيطري ناديجدا جروزيتسكايا للملجأ إن تلك الحواجب مثل الشامة، ويخف لونها تدريجيا مع تقدمها في العمر، لكنها لن تختفي.

وحواجب الكلبة المقوسة تخيف الأشخاص، لكن لحسن الحظ، لم يستسلم القائمون على الملجأ، وبعد نشر صور للكلبة التي سميت "بيتي" على وسائل التواصل الاجتماعي، عرض شخض تبنيها.

وقال المالك الجديد لبيتي لوسائل الإعلام إنه فور رؤيته لصورها على وسائل التواصل الاجتماعي قرر تبنيها دون تردد. وأضاف أنها كلبة ذكية للغاية وفور وصولها لمنزلها اكتسبت صداقة قطته البالغة من العمر 17 عاماً.